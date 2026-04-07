Укрпошта вводить в обіг 10 квітня нову марку (фото)

Укрпошта 10 квітня вводить в обіг марку «Вареники з вишнею». Новий поштовий випуск продовжує серію марок «Національні страви».
Про це повідомляє пресслужба компанії.

Опис

Марка «Вареники з вишнею» має номінал U, і нею можна оплатити послуги поштового зв’язку по Україні та за кордон. В останньому разі потрібна більша кількість марок.
Поштовий набір включає: аркуш «Вареники з вишнею», художній конверт формату С6 та картку.
<i>Фото Укрпошта</i>
Характеристика

  • Формат марки — 40,5×30 мм.
  • Формат аркуша — 156×139 мм.
  • Номінал марки — U (відповідає тарифу на пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштової картки).
  • Тираж марки — 630 000 пр.
  • Тираж КПД — 15 000 пр., картки — 15 000 пр., папки — 350 пр.
  • Спосіб друку — офсет.
  • Марку надруковано на ПК «Україна».
  • Художниця марки, КПД, картки, папки — Наталія Кохаль, ШПД — Оксана Шуклінова.
Раніше Finance.ua писав, що Укрпошта представила нову поштову марку, присвячену 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Урочисте погашення відбулося за участі бійців підрозділу.
Ще раніше «Укрпошта» випустила унікальну марку з відьмами. До Дня Української Державності «Укрпошта» випустила нову марку «Буде тобі, враже, так, як Відьма скаже».
Тетяна Берегова
За матеріалами:
Finance.ua
Укрпошта
