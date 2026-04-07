Укрпошта вводить в обіг 10 квітня нову марку (фото)
Укрпошта 10 квітня вводить в обіг марку «Вареники з вишнею». Новий поштовий випуск продовжує серію марок «Національні страви».
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Опис
Марка «Вареники з вишнею» має номінал U, і нею можна оплатити послуги поштового зв’язку по Україні та за кордон. В останньому разі потрібна більша кількість марок.
Поштовий набір включає: аркуш «Вареники з вишнею», художній конверт формату С6 та картку.
Характеристика
- Формат марки — 40,5×30 мм.
- Формат аркуша — 156×139 мм.
- Номінал марки — U (відповідає тарифу на пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштової картки).
- Тираж марки — 630 000 пр.
- Тираж КПД — 15 000 пр., картки — 15 000 пр., папки — 350 пр.
- Спосіб друку — офсет.
- Марку надруковано на ПК «Україна».
- Художниця марки, КПД, картки, папки — Наталія Кохаль, ШПД — Оксана Шуклінова.
Раніше Finance.ua писав, що Укрпошта представила нову поштову марку, присвячену 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Урочисте погашення відбулося за участі бійців підрозділу.
Ще раніше «Укрпошта» випустила унікальну марку з відьмами. До Дня Української Державності «Укрпошта» випустила нову марку «Буде тобі, враже, так, як Відьма скаже».
Також за темою
Як буде працювати Укрпошта і Нова пошта на Великодні свята
Samsung планує розширити серію Galaxy S27
НКЦПФР виявила ще два SCAM-проєкти: як виявити підозрілі
У 2025 році прибуток BYD знизився на 19%
«Укрпошта» затвердила особливі тарифи для військових: розцінки