Місце для вашої реклами

Як буде працювати Укрпошта на Нова пошта на Великодні свята

Графік роботи Укрпошти та Нової пошти
Укрпошта та Нова пошта показали про режим роботи відділень у період великодніх свят.

Укрпошта

  • 11 і 13 квітня відділення працюватимуть за звичайним графіком.
  • 12 квітня, на Великдень, відділення розпочнуть роботу о 12:00 і далі працюватимуть за стандартним графіком.

Нова пошта

Компанія Нова пошта повідомила про графіки роботи на свята.
  • 11 квітня — працює у звичному режимі.
  • 12 квітня — скорочений день: з 10:00 до 16:00.
  • 13 квітня — за стандартним графіком.
Графік роботи свого відділення перевіряйте у мобільному застосунку або на сайті: https://novaposhta.ua
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Нова ПоштаУкрпошта
Місце для вашої реклами
