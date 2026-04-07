Як буде працювати Укрпошта на Нова пошта на Великодні свята

Графік роботи Укрпошти та Нової пошти

Укрпошта та Нова пошта показали про режим роботи відділень у період великодніх свят.

Укрпошта

11 і 13 квітня відділення працюватимуть за звичайним графіком.

12 квітня, на Великдень, відділення розпочнуть роботу о 12:00 і далі працюватимуть за стандартним графіком.

Нова пошта

Компанія Нова пошта повідомила про графіки роботи на свята.

11 квітня — працює у звичному режимі.

12 квітня — скорочений день: з 10:00 до 16:00.

13 квітня — за стандартним графіком.

Графік роботи свого відділення перевіряйте у мобільному застосунку або на сайті: https://novaposhta.ua

