Як буде працювати Укрпошта на Нова пошта на Великодні свята
Укрпошта та Нова пошта показали про режим роботи відділень у період великодніх свят.
Укрпошта
- 11 і 13 квітня відділення працюватимуть за звичайним графіком.
- 12 квітня, на Великдень, відділення розпочнуть роботу о 12:00 і далі працюватимуть за стандартним графіком.
Нова пошта
Компанія Нова пошта повідомила про графіки роботи на свята.
- 11 квітня — працює у звичному режимі.
- 12 квітня — скорочений день: з 10:00 до 16:00.
- 13 квітня — за стандартним графіком.
Графік роботи свого відділення перевіряйте у мобільному застосунку або на сайті: https://novaposhta.ua
