НБУ вводить в обіг нову пам’ятну монету до великодніх свят Сьогодні 10:33

Монета присвячена українському розпису

Національний банк України до великодніх свят вводить в обіг нову пам’ятну монету номіналом у 10 гривень. Вона продовжує серію «Українська спадщина» — «Великодня радість. Писанка» та виготовлена зі срібла.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Монета присвячена українському розпису. Це декоративне мистецтво, у якому втілюється багатовікова культура та художня майстерність українців, у 2024 році було включено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Про монету

Монета виготовлена зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті- 31,1 г. Оздоблена емаллю та патинуванням. Її номінал — 10 гривень.

Аверс монети розділений на чотири сектори лініями, що утворюють хрест -сакральний знак, що символізує єдність буття, поєднуючи небо і землю. Кожен сектор репрезентує писанкарство Полісся та містить орнаменти, характерні для цього регіону:

Рівненщина — хвилі, сітка та грабельки;

Волинь — фрагмент зірки, крапки, грабельки, сонце та хвилі;

Житомирщина — грабельки та сонце;

Київщина — спіралі та сітка.

Кожен із цих елементів орнаменту має глибоке символічне значення:

сонце та зірка — втілення світла, життєдайної енергії, розвитку та благополуччя; хвилі символізують воду, довголіття та плодючість;

спіралі — знак нескінченності, захисту від злих духів і вічного плину життя;

сітка — зв’язок між світами;

грабельки — архаїчний символ дощу;

крапки — це зерно, що означає зародження нового життя та продовження роду.

На реверсі відтворено писанку з традиційним орнаментом Чернігівщини (Полісся) — ружа (зоря). Вона символізує сонце, вогонь і світло, що уособлюють життя, благополуччя, енергію та весняне пробудження природи.

Символіку мотиву реверсу доповнюють кольори: червоний — символ сили, здоров’я та енергії, традиційно вважався потужним оберегом; чорний — символ землі, родючості, пам’яті роду та захисту.

Дизайн — Олександра Кучинська.

Тираж — до 15 000 штук.

Де придбати монету

Придбати монету можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 7 квітня 2026 року. Також монету реалізовуватимуть банки-дистриб'ютори.

