0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ вводить в обіг нову пам’ятну монету до великодніх свят

Монета присвячена українському розпису
Монета присвячена українському розпису
Національний банк України до великодніх свят вводить в обіг нову пам’ятну монету номіналом у 10 гривень. Вона продовжує серію «Українська спадщина» — «Великодня радість. Писанка» та виготовлена зі срібла.
Про це повідомила пресслужба регулятора.
Монета присвячена українському розпису. Це декоративне мистецтво, у якому втілюється багатовікова культура та художня майстерність українців, у 2024 році було включено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Про монету

Монета виготовлена зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті- 31,1 г. Оздоблена емаллю та патинуванням. Її номінал — 10 гривень.
Аверс монети розділений на чотири сектори лініями, що утворюють хрест -сакральний знак, що символізує єдність буття, поєднуючи небо і землю. Кожен сектор репрезентує писанкарство Полісся та містить орнаменти, характерні для цього регіону:
  • Рівненщина — хвилі, сітка та грабельки;
  • Волинь — фрагмент зірки, крапки, грабельки, сонце та хвилі;
  • Житомирщина — грабельки та сонце;
  • Київщина — спіралі та сітка.
Кожен із цих елементів орнаменту має глибоке символічне значення:
  • сонце та зірка — втілення світла, життєдайної енергії, розвитку та благополуччя; хвилі символізують воду, довголіття та плодючість;
  • спіралі — знак нескінченності, захисту від злих духів і вічного плину життя;
  • сітка — зв’язок між світами;
  • грабельки — архаїчний символ дощу;
  • крапки — це зерно, що означає зародження нового життя та продовження роду.
На реверсі відтворено писанку з традиційним орнаментом Чернігівщини (Полісся) — ружа (зоря). Вона символізує сонце, вогонь і світло, що уособлюють життя, благополуччя, енергію та весняне пробудження природи.
Символіку мотиву реверсу доповнюють кольори: червоний — символ сили, здоров’я та енергії, традиційно вважався потужним оберегом; чорний — символ землі, родючості, пам’яті роду та захисту.
Дизайн — Олександра Кучинська.
Тираж — до 15 000 штук.

Де придбати монету

Придбати монету можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 7 квітня 2026 року. Також монету реалізовуватимуть банки-дистриб'ютори.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіНБУ
Місце для вашої реклами
