Міжнародні резерви України скоротилися на 5%: НБУ назвав причини
Міжнародні резерви України cтаном на 1 квітня 2026 року становили майже $52 млрд. У березні вони зменшилися на 5,0%.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
«Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики. Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку», — сказано в повідомленні.
Динаміку резервів у березні 2026 року визначала низка чинників
1. Операції Національного банку на валютному ринку.
Відповідно до балансових даних НБУ в березні продав на валютному ринку $4,77 млрд.
2. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду в Національному банку в березні надійшло $3,05 млрд, у тому числі:
- $1,52 млрд — від Міжнародного валютного фонду в межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF);
- $1,47 млрд — через рахунки Світового банку;
- $50,5 млн — від розміщення валютних ОВДП.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $123,3 млн, у тому числі:
- $59,4 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- $6,1 млн — обслуговування боргу перед ЄС;
- $5,2 млн — обслуговування ОВДП;
- $52,6 млн — сплата іншим кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $260,0 млн.
3. Переоцінка фінансових інструментів (у результаті зміни ринкової вартості та курсів валют).
У березні через переоцінку вартість фінансових інструментів зменшилася на $656,2 млн, що зумовлено укріпленням долара щодо інших резервних валют та зниженням ціни на золото.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,5 місяця майбутнього імпорту.
Поділитися новиною
Також за темою
