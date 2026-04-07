Міжнародні резерви України скоротилися на 5%: НБУ назвав причини

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,5 місяця майбутнього імпорту

Міжнародні резерви України cтаном на 1 квітня 2026 року становили майже $52 млрд. У березні вони зменшилися на 5,0%.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

«Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики. Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку», — сказано в повідомленні.

Динаміку резервів у березні 2026 року визначала низка чинників

1. Операції Національного банку на валютному ринку.

Відповідно до балансових даних НБУ в березні продав на валютному ринку $4,77 млрд.

2. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку в березні надійшло $3,05 млрд, у тому числі:

$1,52 млрд — від Міжнародного валютного фонду в межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF);

$1,47 млрд — через рахунки Світового банку;

$50,5 млн — від розміщення валютних ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $123,3 млн, у тому числі:

$59,4 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$6,1 млн — обслуговування боргу перед ЄС;

$5,2 млн — обслуговування ОВДП;

$52,6 млн — сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $260,0 млн.

3. Переоцінка фінансових інструментів (у результаті зміни ринкової вартості та курсів валют).

У березні через переоцінку вартість фінансових інструментів зменшилася на $656,2 млн, що зумовлено укріпленням долара щодо інших резервних валют та зниженням ціни на золото.

