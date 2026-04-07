0 800 307 555
Міжнародні резерви України скоротилися на 5%: НБУ назвав причини

Казна та Політика
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,5 місяця майбутнього імпорту
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,5 місяця майбутнього імпорту
Міжнародні резерви України cтаном на 1 квітня 2026 року становили майже $52 млрд. У березні вони зменшилися на 5,0%.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
«Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики. Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку», — сказано в повідомленні.

Динаміку резервів у березні 2026 року визначала низка чинників

1. Операції Національного банку на валютному ринку.
Відповідно до балансових даних НБУ в березні продав на валютному ринку $4,77 млрд.
2. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду в Національному банку в березні надійшло $3,05 млрд, у тому числі:
  • $1,52 млрд — від Міжнародного валютного фонду в межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF);
  • $1,47 млрд — через рахунки Світового банку;
  • $50,5 млн — від розміщення валютних ОВДП.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $123,3 млн, у тому числі:
  • $59,4 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $6,1 млн — обслуговування боргу перед ЄС;
  • $5,2 млн — обслуговування ОВДП;
  • $52,6 млн — сплата іншим кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $260,0 млн.
3. Переоцінка фінансових інструментів (у результаті зміни ринкової вартості та курсів валют).
У березні через переоцінку вартість фінансових інструментів зменшилася на $656,2 млн, що зумовлено укріпленням долара щодо інших резервних валют та зниженням ціни на золото.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,5 місяця майбутнього імпорту.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
