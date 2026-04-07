Скільки коштуватимуть 100 доларів та 100 євро перед Великоднем

У першій половині квітня очікується відносна передбачуваність. Готівковий ринок може виглядати більш нервовим, але Національний банк підтримуватиме загальну стабільність.
Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий розповів у коментарі УНІАН, що одним із головних факторів, які впливатимуть на курс валют, стануть міжнародні події та ціни на пальне.
Курс долара в Україні до 12 квітня перебуватиме в межах 43,7−44,25 гривні на міжбанківському ринку та 43,5−44,5 гривні на готівковому ринку.
Таким чином, 100 доларів у гривнях у цей період коштуватиме в межах 4350−4450 гривень, а 1000 доларів у гривнях обійдеться українцям у 43500−44500 гривень.
Крім того, банкір очікує, що курс євро в Україні перебуватиме в межах 49,5−52 гривні на міжбанківському ринку та 50,5−52 гривні на готівковому ринку.
100 євро в гривнях коштуватимуть у межах 5050−5200 гривень, а 1000 євро в гривнях обійдуться українцям у 50500−52000 гривень.

Довідка Finance.ua:

  • Аналітики ICU зазначають, що від початку року гривня вже девальвувала приблизно на 4%, що суттєво контрастує з мінімальними коливаннями минулого року.
  • В ICU зберігають прогноз курсу гривні на кінець року на рівні близько 45 грн/$. «Навіть, якщо ми не праві й гривня девальвує більше, ризики девальвації понад 15% наразі виглядають малореалістичними», — зазначили експерти.
  • Раніше Finance.ua з посиланням на ICU писав, що минулого тижня Національний банк України продав найбільший від початку року обсяг валюти, щоб утримати курс гривні нижче за рівень 44 грн за долар.
Finance.ua
