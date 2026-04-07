Скільки коштуватимуть 100 доларів та 100 євро перед Великоднем Сьогодні 08:00 — Валюта

Скільки коштуватимуть 100 доларів та 100 євро перед Великоднем

У першій половині квітня очікується відносна передбачуваність. Готівковий ринок може виглядати більш нервовим, але Національний банк підтримуватиме загальну стабільність.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий розповів у коментарі УНІАН , що одним із головних факторів, які впливатимуть на курс валют, стануть міжнародні події та ціни на пальне.

Курс долара в Україні до 12 квітня перебуватиме в межах 43,7−44,25 гривні на міжбанківському ринку та 43,5−44,5 гривні на готівковому ринку.

Таким чином, 100 доларів у гривнях у цей період коштуватиме в межах 4350−4450 гривень, а 1000 доларів у гривнях обійдеться українцям у 43500−44500 гривень.

Крім того, банкір очікує, що курс євро в Україні перебуватиме в межах 49,5−52 гривні на міжбанківському ринку та 50,5−52 гривні на готівковому ринку.

100 євро в гривнях коштуватимуть у межах 5050−5200 гривень, а 1000 євро в гривнях обійдуться українцям у 50500−52000 гривень.

Довідка Finance.ua:

Аналітики ICU зазначають, що від початку року гривня вже девальвувала приблизно на 4%, що суттєво контрастує з мінімальними коливаннями минулого року.

В ICU зберігають прогноз курсу гривні на кінець року на рівні близько 45 грн/$. «Навіть, якщо ми не праві й гривня девальвує більше, ризики девальвації понад 15% наразі виглядають малореалістичними», — зазначили експерти.

Раніше Finance.ua з посиланням на ICU писав, що минулого тижня Національний банк України продав найбільший від початку року обсяг валюти, щоб утримати курс гривні нижче за рівень 44 грн за долар.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.