День фінансів: міжнародна допомога у 2025 році, реалізація угоди про копалини, найзатребуваніші професії — Finance.ua

День фінансів: міжнародна допомога у 2025 році, реалізація угоди про копалини, найзатребуваніші професії Сьогодні 17:35

У вівторок, 13 травня, Президент підписав закон про ратифікацію угоди зі США, а інвестори назвали, які проблеми вони бачать в цій угоді.

Угода про надра між США та Україною.

Угода про надра, яку Дональд Трамп уклав з Україною, не принесе особливих результатів з видобутку корисних копалин принаймні впродовж десятиліття і потребуватиме величезних приватних інвестицій, щоб запустити проєкти в роботу. Про це пише Financial Times, посилаючись на оцінки представників галузі.

Нагадаємо, що сьогодні Президент підписав закон про ратифікацію угоди зі США.

А Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди про стратегічні копалини між Україною та США.

Також ВР підтримала підтримала законопроєкт, який дозволить накладати санкції на тіньовий флот рф, та закопроноєкт щодо спрощення продажу і передачі в користування земельних ділянок.

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Finance.ua:

Прогноз зростання ВВП України.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) переглянув прогноз зростання реального ВВП України на 2025 рік до 3,3% (за лютневим прогнозом 3,5%). Також ЄБРР зберіг прогноз на 2026 рік на рівні 5,0% за умови припинення війни росії проти України та отримання вигод від післявоєнної реконструкції.

Міжнародна допомога у 2025 році.

Dragon Capital прогнозує , що загальний обсяг зовнішньої фінансової допомоги Україні в 2025 році сягне $58 млрд. Це істотно більше, ніж у попередні роки війни. Основну частину ($40 млрд) забезпечить програма ERA від країн G7, профінансована за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Валютні обмеження.

Як зазначають аналітики ICU, 10 травня НБУ ухвалив рішення, яким дозволив проведення форвардних валютних операцій між банками (з поставкою або без) та з продажу клієнтами іноземної валюти банкам з обов’язковою поставкою.

💳До речі, ми вирішили зробити рейтинг дебетових карток. То ж виберіть для себе найкращу картку.

Курс гривні у 2025 році.

Аналітики інвесткомпанії Dragon Capital оновили валютний прогноз, знизивши очікуваний курс гривні на кінець 2025 року до 44 грн/дол. замість попередніх 45 грн/дол.

Податки на доходи з OLX, Prom, Bolt.

Європейська Бізнес Асоціація підтримує законопроєкт про оподаткування доходів з цифрових платформ, але просить його доопрацювати. Про це повідомляє пресслужба ЄБА. Бізнес пропонує відтермінувати застосування штрафних санкцій за подання недостовірної або помилкової звітної інформації на строк на 1 рік.

Робота з безкоштовним проживанням.

Протягом перших чотирьох місяців 2025 року в базі даних Державної служби зайнятості (ДСЗ) налічувалося близько 2 тисяч актуальних вакансій з наданням житла.

До речі, жінок також навчають «чоловічим» професіям. Як працює нова програма служби зайнятості — читайте за посиланням.

При цьому роботодавці назвали найзатребуваніші професії в Україні у 2025 році.

Також стало відомо, в яких випадках не зарахують трудовий стаж, коли людина працювала за кордоном.

Мінімальні кошти для життя ЄС.

Скільки грошей потрібно на мінімальні потреби для життя в різних країнах Європи — йдеться в нашій інфографіці

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