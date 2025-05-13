НБУ помʼякшив валютні обмеження. Аналітики спрогнозували, як це рішення вплине на валютний ринок — Finance.ua

НБУ помʼякшив валютні обмеження. Аналітики спрогнозували, як це рішення вплине на валютний ринок Сьогодні 14:01 — Валюта

НБУ помʼякшив валютні обмеження. Аналітики спрогнозували, як це рішення вплине на валютний ринок

Національний банк України не прогнозує значного впливу останніх послаблень валютних обмежень на ситуацію на валютному ринку.

Про це йдеться у щотижневому аналітичному огляді інвесткомпанії ICU.

Як зазначають аналітики, 10 травня НБУ ухвалив рішення , яким дозволив проведення форвардних валютних операцій між банками (з поставкою або без) та з продажу клієнтами іноземної валюти банкам з обов’язковою поставкою.

Крім цього, Нацбанк вніс інші пом’якшення:

розширив можливості українських компаній фінансувати свої закордонні представництва;

дозволив платежі, пов’язані із судовими процедурами проти нерезидентів через невиконання умов контрактів;

збільшив ліміти на розрахунки корпоративними картками за кордоном.

Водночас деякі обмеження було посилено. Зокрема, банкам заборонено завершувати валютний нагляд за імпортними операціями у разі повернення коштів від нерезидента у гривні. Також щомісячний ліміт у 500 тис. грн на карткові розрахунки за кордоном тепер поширюється й на оплату юридичних, бухгалтерських, рекламних та інших послуг із визначеними кодами торговців.

У ICU підкреслюють, що ці зміни були ухвалені на тлі певної стабілізації ситуації на валютному ринку. Минулого тижня обсяг чистої купівлі валюти скоротився на третину — до $342 млн, а валютні інтервенції НБУ знизилися на 16% - до $624 млн. Офіційний курс гривні зміцнився на 0,4%, до 41,55 грн/$.

Оцінка ICU: найбільш важливим рішенням для ринку є дозвіл на форвардні угоди, що розширює можливості хеджування валютних ризиків для банків і бізнесу. Водночас у короткостроковій перспективі зміни не матимуть істотного впливу на ринок, хоча надалі можуть підсилити коливання попиту та пропозиції валюти.

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ICU також зазначає, що поточні кроки НБУ не свідчать про намір пришвидшити валютну лібералізацію — регулятор продовжує діяти в обережному режимі.

Нагадаємо, Національний банк дещо сповільнив продаж валюти на міжбанківському ринку. Минулого тижня (5−9 травня) на ринок було продано на 16% менше валюти, аніж за тиждень до того. Згідно з даними Нацбанку, минулого тижня на підтримку курсу гривні регулятор витратив $624 млн валюти в еквіваленті (попереднього тижня цей показник становив $742 млн). Водночас було закуплено лише $0,80 млн, втім це все одно більше, ніж за тиждень до цього, коли НБУ взагалі не купував валюту.

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