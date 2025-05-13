Dragon Capital: Україна може отримати до $58 млрд міжнародної допомоги у 2025 році — Finance.ua

Dragon Capital: Україна може отримати до $58 млрд міжнародної допомоги у 2025 році Сьогодні 15:30 — Казна та Політика

Dragon Capital: Україна може отримати до $58 млрд міжнародної допомоги у 2025 році

Dragon Capital прогнозує, що загальний обсяг зовнішньої фінансової допомоги Україні в 2025 році сягне $58 млрд. Це істотно більше, ніж у попередні роки війни.

Про це свідчить інформація в оновленому макропрогнозі компанії на 2025 рік.

Основну частину ($40 млрд) забезпечить програма ERA від країн G7, профінансована за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Ще $18 млрд мають надійти через інші програми, зокрема від МВФ і ЄС.

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Програма МВФ передбачає, що частина міжнародної допомоги, а саме близько $10 млрд буде зарезервована на випадок реалізації негативних економічних шоків, пов’язаних з війною, і ще $7 млрд будуть відкладені для фінансування дефіциту бюджету в 2026—2027 рр. Таким чином, із загальних надходжень міжнародної допомоги близько $40 млрд буде використано для фінансування дефіциту бюджету 2025 року.

«За нашою оцінкою, дефіцит бюджету у 2025 році дійсно може скоротитись до $40 млрд (20% ВВП) з $44 млрд у 2024 році, переважно завдяки податковим змінам, ухваленим наприкінці 2024 року, які згенерують додаткові $3 млрд податкових надходжень. Проте, ймовірно, що в цьому році доведеться переглядати кошторис і збільшувати оборонні витрати через скорочення військової підтримки з боку США та нарощування військових витрат ворогом», — сказано в прогнозі.

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Джерела фінансування додаткових оборонних витрат будуть визначатись з огляду на програму МВФ, продовження якої потребує гарантій достатності фінансування (financial assurances) в базовому та негативному сценаріях.

«Тож не виключено, що, незважаючи на буфери ліквідності, додаткові оборонні витрати потребуватимусь нових заходів з мобілізації доходів і збільшення внутрішніх запозичень. Водночас у разі сталого припинення вогню дефіцит бюджету, за нашими оцінками, може скоротитися до $34 млрд або 16% ВВП», — додали в Dragon Capital.

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