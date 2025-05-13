Конференція про маркетинг ROMI 2025 — вже в червні Сьогодні 10:10

ROMI 2025 — івент, на який чекають усі причетні до сфери маркетингу, відбудеться в Києві 20 червня. Понад 35 експертів у галузі digital-маркетингу, AI та GMP в бізнесі та e-commerce поділяться особистим досвідом використання передових технологій та даних. Долучайтесь, щоб іти в ногу з лідерами і мати сучасні знання.

Для кого

Подія відкрита для всіх, хто працює в маркетингу або розвиває власний бізнес. Це must visit для вас, якщо ви digital-маркетолог, бренд-менеджер, консультант з маркетингу, запускаєте рекламні кампанії чи керуєте бізнесом.

Що чекає на учасників

Конференція триватиме орієнтовно 9 годин. Ви почуєте виступи понад 35 спікерів, які розкриють актуальні теми, розкажуть і продемонструють, як використовують найсучасніші інструменти та які отримують результати.

Поговоримо про аналітику, автоматизацію, сильні команди, інноваційні платформи, клієнтоорієнтовані підходи та багато іншого.

Ви почуєте реальні кейси топових компаній, таких як Ajax, Uklon, Нова пошта, Fozzy Group, живу аналітику, дієві стратегії та рішення. І звісно, буде можливість ставити запитання.

Додайте ROMI 2025 у свій календар уже зараз та заздалегідь придбайте квитки.

📆 КОЛИ: 20 червня, початок о 9:00

📍 ДЕ: Київ, офлайн або онлайн.

Адже тільки до 31 травня діє EARLY BIRDS ЦІНА. Встигніть забронювати собі місце вигідно.

Крім насиченої 9-годинної програми з виступами та дискусіями, на учасників чекає продуктивний нетворкінг, нові знайомства за ланчем та кава-брейками, а також розіграш подарунків від партнерів.

Ключові теми конференції

Цьогоріч програма ROMI буде зосереджена на тому, як сучасні технології, дані та штучний інтелект допомагають розв’язувати ключові маркетингові виклики.

Спікери детально розкриють таку тематику:

Як DMP допомагають досягати точних таргетингів та обирати правильні формати комунікацій

Штучний інтелект та автоматизація: як використовувати їх ефективно саме для свого бізнесу

Що таке data infrastructure: як налаштувати збір даних, як їх зберігати й аналізувати

Кого краще наймати — джунів для навчання чи готових фахівців

Як за допомогою GMP підвищити ефективність рекламних кампаній та отримати вимірювані результати

Долучайтесь, щоб отримати сучасні знання, нові знайомства та натхнення робити більше й краще.

Організатори заходу — digital-рекламне агентство newage. та «Мінфін».

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