День фінансів: «люфт у графіках» вимкнення світла, посвідчення ветерана в Дії, нова послуга Укрпошти — Finance.ua

День фінансів: «люфт у графіках» вимкнення світла, посвідчення ветерана в Дії, нова послуга Укрпошти Сьогодні 17:30

Сьогодні, 5 червня, ми в новій статті дослідили скільки ж заробляють провідні автомобільні компанії та що саме впливає на їхній прибуток. Всі деталі у статті:

У ДТЕК розповіли про «люфт у графіках». Графіки відключення можуть відбуватись з похибкою у 30 хвилин. При цьому в Києві графіків дотримуються в 95−97% випадків. Про це заявив Графіки відключення можуть відбуватись з похибкою у 30 хвилин. При цьому в Києві графіків дотримуються в 95−97% випадків. Про це заявив гендиректор YASNO. «Дуже швидко змінюється споживання. Я називаю це диспетчерською грою. Наведу приклад. Є дві лінії і треба зробити так, щоб у них світло було 50 на 50, тобто рівно по чотири години. У певний момент треба вимкнути одну лінію та ввімкнути іншу, але це не відбувається одномоментно, за одну секунду», — розповідає представник компанії

У «Дію» додали посвідчення ветерана. У застосунку «Дія» з’явився новий цифровий документ захисників та захисниць — посвідчення ветерана. Тепер не потрібно носити з собою паперовий аналог. Про це У застосунку «Дія» з’явився новий цифровий документ захисників та захисниць — посвідчення ветерана. Тепер не потрібно носити з собою паперовий аналог. Про це повідомив віце-прем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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