Гаряча пора: 10 стажувань від українських та міжнародних компаній — Finance.ua

Гаряча пора: 10 стажувань від українських та міжнародних компаній Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Гаряча пора: 10 стажувань від українських та міжнародних компаній

Навчальний рік закінчився або добігає завершення, а це означає, що роботодавці чекають розумних, молодих і талановитих у свої команди. Якщо ви маєте мінімальний досвід роботи або взагалі ніколи не працювали, експерти порталу robota.ua підготували 10 стажувань для представників різних професій та галузей від провідних українських та міжнародних компаній.

📍 Київ

Річна програма розвитку для молоді від PepsiCo — це оплачуване стажування, що дає можливість студентам та випускникам застосувати набуті знання в умовах реального бізнесу та побудувати кар'єру в міжнародній компанії.

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Учасники програми отримають: офіційне працевлаштування; стабільну та своєчасну оплату праці; добровільне медичне страхування; гнучкий гібридний формат роботи; постійне навчання та розвиток; роботу над реальними проєктами; підтримку менеджерів.

Інтерн до відділу оцінки та бізнес-моделювання в EY

📍 Київ або віддалено

Міжнародна аудит-консалтингова компанія запрошує на роботу студентів або недавніх випускників фінансового/економічного/математичного факультету; з рівнем англійської мови — B2 і вище; поглибленим знанням офісних додатків: MS Excel, MS Word, MS PowerPoint; відмінними аналітичними здібностями та сильними комунікативними навичками.

Агроном-стажист у «Контінентал Фармерз Груп»

📍 Дубляни

Українська компанія, лідер сільськогосподарської галузі, запрошує студентів останніх курсів або випускників ВНЗ України за спеціальністю «Агрономія» на стажування. Початок — червень 2024 року. Тривалість — 6 місяців, з можливістю подальшого працевлаштування у компанії. Вимоги до кандидатів: готовність працювати у регіонах (Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька області); відмінні знання та бажання розвиватися в агрономії; бажання вчитися та здобувати практичний досвід; впевнене користування ПК; водійське посвідчення категорії В та досвід водіння будуть перевагою.

Стажист-інженер з експлуатації будівельних об'єктів в Artemium

📍Київ

Українська фармацевтична компанія пропонує стати частиною команди. Зона відповідальності майбутнього стажиста: участь у планових поточних ремонтних роботах на виробництві; участь в реалізації проєктних рішень (модернізація дільниць, технічне переоснащення тощо); огляди будівель та споруд; ведення контролюючих журналів; робота з підрядними організаціями щодо напрямку будівельно-ремонтних робіт.

Ювелір-монтувальник (з навчанням) у «Золотий Вiк»

📍Львів

Виробник ювелірних прикрас оголошує конкурс на вакансію. Анонсується: навчання з «нуля» без профільної освіти чи досвіду; стабільна заробітна плата та офіційне працевлаштування; розроблена програма адаптації для легкого опанування нової галузі; програма партнерських знижок у топових спортивних залах у місті; корпоративні знижки на прикраси; програми підтримки та допомоги.

Стажист на виробництво електроніки у Ajax Manufacturing

📍 Київ

Українська компанія, що розробляє та виробляє системи безпеки Ajax із можливостями розумного дому, відкриває набір працівників робітничих спеціальностей на повний цикл виробництва.

Обов’язки розподіляються згідно з виробничим процесом, до якого буде залучений працівник (тестування, складання, пакування, перевірка якості тощо); стажисти без досвіду роботи на виробництві мають можливість навчитись нової професії під керівництвом досвідчених наставників.

Інтерн (комерційний відділ) у Jacobs Douwwe Egberts

📍 Київ

Світовий лідер з виробництва кави та чаю запрошує на стажування в JDE Peet’s, яке триватиме 9−12 місяців. Після успішного завершення стажування, є можливість отримати постійну позицію в будь-якому з комерційних відділів (marketing, trade marketing, key account, shopper marketing).

Серед обов’язків: аналіз, звітність, збір інформації, аналітика; комунікація з колегами з різних департаментів; комунікація з агенцією, написання брифів; робота з документами; підготовка та участь у проєктах за дорученням керівника.

Стажист головного офісу банку у ProCredit Bank

📍 Київ

Банк пропонує скористатися шансом пройти стажування та отримати роботу після його успішного завершення.

Якщо ви: студент 4 або 5 курсу; любите досягати поставленої мети та не боїтеся нових знань; критично мислите та здатні аналізувати процеси; хочете отримати міжнародний досвід; знаєте англійську мову на рівні В1 та вище — відгукуйтеся.

Intern Hardware Engineer у Renesas

📍 Львів

Міжнародна компанія шукає високомотивованого стажиста/студента, який приєднається до команди на посаду інженера-розробника апаратного забезпечення. Тривалість — 6 місяців.

Серед майбутніх обов’язків: проєктування, налагодження, оптимізація, діагностика та модифікація аналогових та цифрових електронних схем; проєктування та налагодження вбудованих систем на основі мікроконтролерів; написання інженерної документації, включаючи креслення та процедури, історичні звіти.

Молодший фахівець регіональної групи обліку майнових та інших податків (стажування Energy Hub) в «Укренерго»

📍 Київ

Національна енергетична компанія запрошує на стажування студентів випускних курсів та молодих фахівців. Тривалість — 6 місяців.

Розглядають кандидатів з неповною вищою/вищою освітою за напрямами: «Бухгалтерський облік», «Аудит», «Фінанси», «Економіка та підприємство»; впевнених користувачів Microsoft Office (Excel, Word, Teams, Outlook); які вміють користуватись ПЗ M.Е.Doc.

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