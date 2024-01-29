ШІ для написання резюме: технологію застосовують близько 45% шукачів роботи — Finance.ua

ШІ для написання резюме: технологію застосовують близько 45% шукачів роботи Сьогодні 02:21 — Технології&Авто

ШІ для написання резюме: технологію застосовують близько 45% шукачів роботи

Майже половина людей, які шукають роботу, використовують інструменти штучного інтелекту для покращення своїх резюме.

Про це свідчать результати опитування Canva у партнерстві з Sago, пише FOX Business

У дослідженні взяли участь 5 тис. менеджерів із персоналу та 5 тис. шукачів роботи у США, Великій Британії, Індії, Німеччині, Іспанії, Франції, Мексиці та Бразилії.

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Опитування показало, що близько 45% шукачів роботи використовували генеративний ШІ для створення, оновлення або покращення своїх резюме. Цей показник був найвищим в Індії (74%) та Бразилії (50%), а найнижчим — у Франції (33%) та Іспанії (34%).

Також виявилося, що менеджери з найму позитивно ставляться до використання ШІ кандидатами, які хочуть зробити свої резюме більш креативними.

90% респондентів заявили, що використання генеративного ШІ в резюме є прийнятним. 46% опитаних вважають, що його слід використовувати мінімально, щоб доповнити ідеї та контент кандидата, а 44% - що він може бути використаний для створення будь-якого контенту.

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«Ми знаємо, що пошук роботи може бути дуже важким, він може бути справді лякаючим, тому якщо є щось, що може допомогти вам відчути себе краще, то я думаю, що людям варто скористатися цим», — заявила глобальна керівниця відділу залучення персоналу в Canva Емі Шульц.

З тих претендентів, які використовували ШІ у своєму резюме, близько 56% сказали, що вони «дуже задоволені» виглядом свого резюме порівняно з 33% тих, хто не використовував його.

Більшість менеджерів із персоналу (67%) відповіли, що можуть визначити, чи використовував кандидат генеративний ШІ весь або більшу частину часу. Тож кандидатам слід перевіряти результати роботи інструментів ШІ, щоб уникнути несподіванок, коли настане час співбесіди.

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