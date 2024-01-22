Lenovo анонсувала свого ШІ-помічника — Finance.ua

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Lenovo анонсувала свого ШІ-помічника

Технології&Авто
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Lenovo анонсувала свого ШІ-помічника
Lenovo анонсувала свого ШІ-помічника
Під час заходу з запуску нових продуктів у рамках Savior and Consumer Ecosystem компанія Lenovo представила свою останню новинку — ШІ-помічника під назвою XiaoLe. Оголосивши 2024 рік «Роком ПК зі штучним інтелектом».
Компанія Lenovo заявила про своє прагнення впровадити локальні великі моделі штучного інтелекту в майбутні продукти, назвавши це найважливішим кроком в еволюції персональних комп’ютерів.
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Позиціонуючи ПК зі штучним інтелектом як наступний рубіж, Lenovo припускає п’ять основних характеристик: локальні гібридні обчислювальні потужності ШІ, взаємодія природною мовою з персональними агентами, вбудовані персональні великі моделі, відкрита екосистема застосунків ШІ, а також захист персональних даних і конфіденційності на рівні пристроїв.
Стратегія компанії зі створення великих моделей ШІ використовує гібридний підхід, що поєднує крайові та хмарні моделі ШІ. Поряд з ПК зі штучним інтелектом Lenovo планує в майбутньому представити смартфони зі штучним інтелектом, планшети зі штучним інтелектом і AIoT.
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