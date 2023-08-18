Прибутки Lenovo впали на 24% протягом кварталу — Finance.ua
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Прибутки Lenovo впали на 24% протягом кварталу

Фондовий ринок
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Прибутки Lenovo впали на 24% протягом кварталу
Прибутки Lenovo впали на 24% протягом кварталу
Китайська компанія Lenovo 17 серпня заявила, що її прибутки впали на 24% протягом квітня-червня 2023 року через знижений попит на персональні комп’ютери.
Про це повідомляє Reuters.
Це четвертий квартал поспіль, коли продажі компанії падають. У квітні компанія звітувала про зниження прибутку на 14% за фінансовий рік, що завершився у березні 2023 року. Це перше річне падіння від 2019-го.
Протягом квітня-червня Lenovo скоротила продажі до $12,9 млрд, що менше середнього показника у $13,84 млрд.
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Компанія виграла від пандемії COVID-19, коли через збільшений попит на робоче обладнання для віддаленої роботи продажі електроніки зросли. Однак у 2022 році доходи почали знижуватись через падіння попиту під впливом високих відсоткових ставок та швидкої інфляції.
За даними аналітичної компанії Canalys, світові постачання ПК впали на 12% у другому кварталі 2023 року, але це свідчить про значне покращення порівняно з понад 30% падінням у двох попередніх кварталах.
Для підвищення прибутковості Lenovo активно розширює бізнес, не пов’язаний з ПК, як-от сервери та ІТ-технології. Однак бізнес, пов’язаний із виробництвом ПК, смартфонів та планшетів, досі є головним джерелом прибутку компанії, адже забезпечує майже 80% всіх доходів.

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За матеріалами:
speka.media
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