Прибутки Lenovo впали на 24% протягом кварталу — Finance.ua

Прибутки Lenovo впали на 24% протягом кварталу Сьогодні 02:23 — Фондовий ринок

Прибутки Lenovo впали на 24% протягом кварталу

Китайська компанія Lenovo 17 серпня заявила, що її прибутки впали на 24% протягом квітня-червня 2023 року через знижений попит на персональні комп’ютери.

Про це повідомляє Reuters.

Це четвертий квартал поспіль, коли продажі компанії падають. У квітні компанія звітувала про зниження прибутку на 14% за фінансовий рік, що завершився у березні 2023 року. Це перше річне падіння від 2019-го.

Протягом квітня-червня Lenovo скоротила продажі до $12,9 млрд, що менше середнього показника у $13,84 млрд.

Читайте також Lenovo представила відеокарту RTX 4060 розміром із жорсткий диск

Компанія виграла від пандемії COVID-19, коли через збільшений попит на робоче обладнання для віддаленої роботи продажі електроніки зросли. Однак у 2022 році доходи почали знижуватись через падіння попиту під впливом високих відсоткових ставок та швидкої інфляції.

За даними аналітичної компанії Canalys, світові постачання ПК впали на 12% у другому кварталі 2023 року, але це свідчить про значне покращення порівняно з понад 30% падінням у двох попередніх кварталах.

Для підвищення прибутковості Lenovo активно розширює бізнес, не пов’язаний з ПК, як-от сервери та ІТ-технології. Однак бізнес, пов’язаний із виробництвом ПК, смартфонів та планшетів, досі є головним джерелом прибутку компанії, адже забезпечує майже 80% всіх доходів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.