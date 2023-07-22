Lenovo представила відеокарту RTX 4060 розміром із жорсткий диск — Finance.ua

Lenovo представила відеокарту RTX 4060 розміром із жорсткий диск
Компанія Lenovo анонсувала нову відеокарту — NVIDIA RTX 4060 у форм-факторі Mini-ITX.
Новинка вирізняється компактним розміром, який можна порівняти з жорстким диском. Адаптер має високу продуктивність і енергоефективність.
Lenovo RTX 4060 має довжину всього 15 см і укомплектована двослотовою системою охолодження з одним вентилятором. Вона заснована на графічному процесорі AD107 від NVIDIA і має 3072 ядра CUDA і 8 ГБ пам’яті, з'єднаної з графічним процесором через 128-бітну шину.
Карта також забезпечує низьке енергоспоживання в 115 Вт, що дає змогу створювати компактні системи для обмежених за розміром корпусів.
Зазначимо, що на даний момент Lenovo є одним із небагатьох виробників, які пропонують відеокарти RTX 4060 у форм-факторі Mini-ITX. Однак поява пристрою на ринку може стимулювати й інші компанії звернути увагу на цю сферу, розробивши власні компактні рішення.
Поділитися новиною