Нові тарифи на електроенергію: чи вигідно купувати електромобіль після 1 червня — Finance.ua

Нові тарифи на електроенергію: чи вигідно купувати електромобіль після 1 червня Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Нові тарифи на електроенергію: чи вигідно купувати електромобіль після 1 червня

Нові тарифи на електроенергію змусили задуматися власників електромобілів та бажаючих придбати «зелені» авто. Зарядити електрокар в Україні вже не настільки дешево, як раніше.

Про це пише Фокус.

Автори статті підрахували, скільки коштує зарядка електромобіля з 1 червня 2024 року і чи є вона вигіднішою, аніж заправка бензинового авто.

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Для підрахунку взяли два найпопулярніші електромобілі в Україні на даний момент — кросовер Volkswagen ID.4 та хетчбек Nissan Leaf та прорахували вартість 100 км пробігу за підзарядки вдома (за звичайним та нічним тарифом), а також на швидкісних зарядних станціях.

Volkswagen ID.4

Електрокросовер Volkswagen ID.4 у 204-сильній версії має батарею із корисною ємністю 77 кВт∙год. До 1 червня повна її зарядка коштувала 203,28 гривні за звичайним тарифом 2,64 грн за 1 кВт∙год і 101,64 гривні - за нічним тарифом у 1,32 грн (з 23.00 до 7.00 за наявності двозонного лічильника).

Нові тарифи на електроенергію становлять 4,32 грн за 1 кВт∙год стандартно та 2,16 грн за кВт∙год — вночі з двозонним лічильником. Зарядка Volkswagen ID.4 тепер коштує 332,64 та 166,32 грн, відповідно.

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Якщо врахувати паспортний запас ходу VW ID.4 в 520 км, то 100 км пробігу за старим тарифом обходилися в 39 гривень, а за нічним — 19,5 гривень. Враховуючи, що літр бензину А-95 зараз в середньому коштує 56 гривень, то це еквівалентно витраті 0,7 та 0,35 л/100 км, відповідно.

Нові тарифи на електроенергію з 1 червня 2024 року збільшили вартість 100 км пробігу до 64 грн за стандартним тарифом та 32 грн — за нічним. Стільки б коштувало заправити автівку, яка витрачає 1,1 та 0,65 л/100 км, відповідно.

Вартість зарядки Nissan Leaf

Електромобіль Nissan Leaf другого покоління оснащений батареєю на 40 кВт∙год. Якщо раніше її зарядка коштувала 105,6 грн за стандартним тарифом і 52,8 грн — за нічним, то тепер — 172,8 і 86,4 грн, відповідно.

Паспортний запас ходу Nissan Leaf складає 270 км. До 1 червня 100 км пробігу коштували стільки ж, як і в VW ID.4 — 39 грн за звичайним тарифом і 19,5 грн — за нічним. Як ми вже знаємо, це відповідає витраті бензину 0,7 та 0,35 л/100 км, відповідно.

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Після 1 червня вартість 100 км в Nissan Leaf зросла до 64 грн при зарядці вдень і 32 грн — вночі з двозонним лічильником. Це еквівалентно витраті, відповідно, 1,1 та 0,65 л/100 км.

Вартість зарядки електромобіля на швидких станціях

Тарифи на станціях швидкої зарядки значно вищі - 13−16 гривень за 1 кВт∙год. Відповідно, 100 км пробігу на Nissan Leaf чи Volkswagen ID.4 коштуватимуть 192,5−237 гривень, що відповідає витраті бензину 3,4−4,2 л/100 км чи дизелю в 3,6−4,5 л/100 км (за ціною 52,69 грн за літр).

Отже, суттєва вигода для власників електрокарів при зарядці вдома все ще зберігається, навіть якщо врахувати, що реальний запас ходу зазвичай менший за паспортний.

У той же час при використанні швидких зарядних станцій економія порівняно з авто з двигунами внутрішнього згоряння не така вже і велика. Тому зазвичай швидкі станції зарядки використовуються власниками електромобілів у дальній поїздці або в крайньому випадку, коли батарея розряджена.

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