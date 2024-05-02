Які електрокари обирають українці — Finance.ua

Які електрокари обирають українці Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Які електрокари обирають українці

У квітні українці придбали 6,7 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це значно більше (на цілих 102,5%), ніж було у квітні минулого 2023 року, та на 5,4% більше, ніж було у попередньому місяці.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Експерти пояснюють , що кількість фактичних продажів у квітні залишилася на рівні попередніх місяців, сторонами яких виступали справжні продавці та покупці, без родинних чи дружніх зв’язків. Інша частина, яка й дала цей статистичний стрибок, це угоди між членами сімей чи родини, котрі поспішно укладають українці, в офіційній власності яких є понад один транспортний засіб.

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Навіть попри згадані зовнішні чинники, імпортовані вживані електрокари зберегли свою перевагу за часткою (та кількістю): 50,1% ринку, кількість перших реєстрацій — 3346 шт.

На внутрішньому ринку було укладено 2643 угоди купівлі-продажу щодо електромобілів, що складає частку 39,5%.

Новими куплено 10,4% електричних авто (695 шт.), після рекорду у лютому, коли кількість нових електромобілів перейшла за позначку в одну тисячу штук, далі щомісяця обсяги їхніх продажів поступово знижуються.

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Станом на початок травня 2024 року, загальний парк автомобільної техніки з електричними двигунами складає 102 372 шт., зареєстрованих в Україні (за винятком знятих з обліку у зв’язку з вибракуванням та вивезенням за кордон).

Внутрішній ринок

Лідерами на українському внутрішньому ринку електромобілів тривалий час залишалися три марки, зараз же можна говорити про «дві з половиною» — оскільки Volkswagen помітно відстав від своїх суперників.

У топ-20 моделей електромобілів перше місце на внутрішньому ринку зі значним відривом від найближчих конкурентів (що доведеться спостерігати ще досить довго) займає Nissan Leaf. У квітні щодо таких уклали 577 угод купівлі-продажу.

На другій сходинці Tesla Model 3, щодо якої уклали 289 угод, на третій — Volkswagen e-Golf (185 шт.).

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На четвертому місці Volkswagen ID.4, з підсумком 160 перепродажів, п’ята позиція — у Tesla Model Y, яку переоформили на нового власника 140 разів.

Імпорт вживаних

У сегменті імпорту першість теж за Tesla, причому не перший місяць — таких на першу реєстрацію було подано 940 автомобілів. Nissan, який переважає у парку BEV, у цьому списку другий з підсумком 549 імпортованих авто.

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На третій позиції Volkswagen (391 шт.), на четвертій — Hyundai (286 шт.). Замикає п’ятірку Audi за підсумком 172 електричні автомобілі.

Серед «свіжопригнаних» електромобілів першість поки зберіг Nissal Leaf (479 шт.). Проте до нього щоразу ближче стає Tesla Model 3 (387 шт.), від якої намагається не відставати Tesla Model Y (320 шт.).

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На четвертій позиції Volkswagen e-Golf (247 шт.). Замикає п’ятірку доволі перспективний кросовер Hyundai Kona з підсумком 197 перших реєстрацій.

Продажі нових

Першість у списку марок нових легковиків групи BEV надалі належить Volkswagen: 157 автомобілів та частка у сегменті 22,6%. Друге місце з результатом 115 авто та 16,6% у Honda, третє у BYD зі 100 авто та часткою 14,4%.

Четверте та п’яте місця, відповідно, за Nissan (80 шт., 11,5%), та MG (44 шт., 6,3%).

Серед окремих моделей перше місце за підсумками квітня залишається за Volkswagen ID.4 (133 шт.), з впевненою кількісною перевагою над усіма іншими учасниками рейтингу. На наступному, другому місці Honda M-NV (71 шт.).

Nissan Ariya на третій позиції з підсумком 63 проданих нових авто.

Четверта сходинка у BYD Song Plus (47 шт.), замикає п’ятірку нових електромобілів Honda e: NS1, який обрали 38 покупців.

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