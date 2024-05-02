Які електрокари обирають українці — Finance.ua

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Які електрокари обирають українці

Особисті фінанси
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Які електрокари обирають українці
Які електрокари обирають українці
У квітні українці придбали 6,7 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це значно більше (на цілих 102,5%), ніж було у квітні минулого 2023 року, та на 5,4% більше, ніж було у попередньому місяці.
Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.
Які електрокари обирають українці
Експерти пояснюють, що кількість фактичних продажів у квітні залишилася на рівні попередніх місяців, сторонами яких виступали справжні продавці та покупці, без родинних чи дружніх зв’язків. Інша частина, яка й дала цей статистичний стрибок, це угоди між членами сімей чи родини, котрі поспішно укладають українці, в офіційній власності яких є понад один транспортний засіб.
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Навіть попри згадані зовнішні чинники, імпортовані вживані електрокари зберегли свою перевагу за часткою (та кількістю): 50,1% ринку, кількість перших реєстрацій — 3346 шт.
На внутрішньому ринку було укладено 2643 угоди купівлі-продажу щодо електромобілів, що складає частку 39,5%.
Новими куплено 10,4% електричних авто (695 шт.), після рекорду у лютому, коли кількість нових електромобілів перейшла за позначку в одну тисячу штук, далі щомісяця обсяги їхніх продажів поступово знижуються.
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Станом на початок травня 2024 року, загальний парк автомобільної техніки з електричними двигунами складає 102 372 шт., зареєстрованих в Україні (за винятком знятих з обліку у зв’язку з вибракуванням та вивезенням за кордон).

Внутрішній ринок

Лідерами на українському внутрішньому ринку електромобілів тривалий час залишалися три марки, зараз же можна говорити про «дві з половиною» — оскільки Volkswagen помітно відстав від своїх суперників.
Які електрокари обирають українці
У топ-20 моделей електромобілів перше місце на внутрішньому ринку зі значним відривом від найближчих конкурентів (що доведеться спостерігати ще досить довго) займає Nissan Leaf. У квітні щодо таких уклали 577 угод купівлі-продажу.
На другій сходинці Tesla Model 3, щодо якої уклали 289 угод, на третій — Volkswagen e-Golf (185 шт.).
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На четвертому місці Volkswagen ID.4, з підсумком 160 перепродажів, п’ята позиція — у Tesla Model Y, яку переоформили на нового власника 140 разів.
Які електрокари обирають українці

Імпорт вживаних

У сегменті імпорту першість теж за Tesla, причому не перший місяць — таких на першу реєстрацію було подано 940 автомобілів. Nissan, який переважає у парку BEV, у цьому списку другий з підсумком 549 імпортованих авто.
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На третій позиції Volkswagen (391 шт.), на четвертій — Hyundai (286 шт.). Замикає п’ятірку Audi за підсумком 172 електричні автомобілі.
Які електрокари обирають українці
Серед «свіжопригнаних» електромобілів першість поки зберіг Nissal Leaf (479 шт.). Проте до нього щоразу ближче стає Tesla Model 3 (387 шт.), від якої намагається не відставати Tesla Model Y (320 шт.).
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На четвертій позиції Volkswagen e-Golf (247 шт.). Замикає п’ятірку доволі перспективний кросовер Hyundai Kona з підсумком 197 перших реєстрацій.
Які електрокари обирають українці

Продажі нових

Першість у списку марок нових легковиків групи BEV надалі належить Volkswagen: 157 автомобілів та частка у сегменті 22,6%. Друге місце з результатом 115 авто та 16,6% у Honda, третє у BYD зі 100 авто та часткою 14,4%.
Четверте та п’яте місця, відповідно, за Nissan (80 шт., 11,5%), та MG (44 шт., 6,3%).
Які електрокари обирають українці
Серед окремих моделей перше місце за підсумками квітня залишається за Volkswagen ID.4 (133 шт.), з впевненою кількісною перевагою над усіма іншими учасниками рейтингу. На наступному, другому місці Honda M-NV (71 шт.).
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Nissan Ariya на третій позиції з підсумком 63 проданих нових авто.
Четверта сходинка у BYD Song Plus (47 шт.), замикає п’ятірку нових електромобілів Honda e: NS1, який обрали 38 покупців.
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За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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