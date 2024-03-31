На ринок вийшов новий електромобіль Ford на базі VW ID.4 (фото) — Finance.ua

На ринок вийшов новий електромобіль Ford на базі VW ID.4 (фото) 31.03.2024, 01:12 — Технології&Авто

На ринок вийшов новий електромобіль Ford на базі VW ID.4 (фото), Фото: Ford

У виробництво в Німеччині надійшов новий кросовер Ford Explorer, який виходить на європейський ринок та вперше став електричним.

Його подробиці розкрили на офіційному сайті Ford.

Старт продажів електромобіля Ford Explorer у ЄС повинен був початися ще у листопаді, проте через сертифікацію батареї та доопрацювання силової установки вихід на ринок затримався.

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У Євросоюзі ціна автомобіля становить від 48 510 євро, проте згодом мають додати доступніші версії.

Стало відомо, що цього року нова модель з’явиться і в Україні.

Фото: Ford

Новий Ford Explorer 2024 не має нічого спільного із однойменною бензиновою моделлю і буде випускатися паралельно із нею.

Електрокар сягає 4,46 м у довжину при колісній базі у 2,77 м і збудований на платформі VW MEB, тобто є побратимом Volkswagen ID.4.

У VW ID.4 запозичили і силові установки. Поки що електрокросовер Ford Explorer запропонують у задньопривідній 286-сильній та повнопривідній 340-сильній версіях із батареєю на 82 кВт∙год. У першому випадку запас ходу складе 555−602 км, у другому — 516−566 км. Топовий варіант стартує до сотні за 5,3 с.

Фото: Ford

Базова комплектація Ford Explorer включає двозонний клімат-контроль, камеру, адаптивний круїз-контроль, навігацію, підігрів крісел і керма, електропривід та вентиляцію сидіння водія, бездротову зарядку телефона

Варіант Premium (від 52 136 євро) додає панорамний дах, електропривід дверей багажника, матричні фари, 20-дюймові диски та потужну акустику Bang&Olufsen з 10 динаміками.

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