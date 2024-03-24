Компанія Ford відкликає партію нових пікапів: у чому причина — Finance.ua

Компанія Ford відкликає партію нових пікапів: у чому причина 24.03.2024, 00:12 — Технології&Авто

Компанія Ford відкликає партію нових пікапів: у чому причина

Американський автовиробник Ford відкликає 217 пікапи Maverick 2024 через загрозу витоку палива.

На одній з вантажівок підтікання бензину було виявлено прямо на конвеєрі мексиканського заводу Ford.

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У чому причина

З’ясувалося, що постачальник паливних баків не простежив, відправивши на завод браковані резервуари. Дефект виник через раптове відключення електроенергії.

Ford пояснив, що після відключення електрики у партнера на підприємстві перекосились форми паливних баків. Усунення затискних з'єднань виявили не відразу, тому деякі машини встигли оснастити дірявими бензобаками.

І хоча клієнти поки не скаржилися на витік палива, компанія вирішила відкликати всі машини з групи ризику про всяк випадок.

Власникам доведеться повернути пікапи, випущені у період з 19 до 26 січня 2024 року. Дефект торкнувся лише 217 машин.

Відклична кампанія почалася з 18 березня, але Ford радить негайно звертатися до дилера у разі виявлення витоку палива, при появі запаху бензину в салоні або індикації Check Engine на панелі приладів.

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У 2023 році проблеми на мексиканському заводі відбилися на 253 тис. покупців Ford Maverick: обидва рази йшлося про несправності з електрообладнанням.

Однак загалом безрамна вантажівка користується популярністю серед покупців: всього за рік попит на модель збільшився вдвічі, а на підході розширення гами за рахунок «зарядженого» Maverick ST.

Avtosota За матеріалами:

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