Компанія Ford відкликає партію нових пікапів: у чому причина — Finance.ua

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Компанія Ford відкликає партію нових пікапів: у чому причина

Технології&Авто
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Компанія Ford відкликає партію нових пікапів: у чому причина
Компанія Ford відкликає партію нових пікапів: у чому причина
Американський автовиробник Ford відкликає 217 пікапи Maverick 2024 через загрозу витоку палива.
На одній з вантажівок підтікання бензину було виявлено прямо на конвеєрі мексиканського заводу Ford.
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У чому причина

З’ясувалося, що постачальник паливних баків не простежив, відправивши на завод браковані резервуари. Дефект виник через раптове відключення електроенергії.
Ford пояснив, що після відключення електрики у партнера на підприємстві перекосились форми паливних баків. Усунення затискних з'єднань виявили не відразу, тому деякі машини встигли оснастити дірявими бензобаками.
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І хоча клієнти поки не скаржилися на витік палива, компанія вирішила відкликати всі машини з групи ризику про всяк випадок.
Власникам доведеться повернути пікапи, випущені у період з 19 до 26 січня 2024 року. Дефект торкнувся лише 217 машин.
Відклична кампанія почалася з 18 березня, але Ford радить негайно звертатися до дилера у разі виявлення витоку палива, при появі запаху бензину в салоні або індикації Check Engine на панелі приладів.
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У 2023 році проблеми на мексиканському заводі відбилися на 253 тис. покупців Ford Maverick: обидва рази йшлося про несправності з електрообладнанням.
Однак загалом безрамна вантажівка користується популярністю серед покупців: всього за рік попит на модель збільшився вдвічі, а на підході розширення гами за рахунок «зарядженого» Maverick ST.
За матеріалами:
Avtosota
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