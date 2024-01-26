Ford відкликає понад 146 000 автомобілів з EcoBoost — Finance.ua

Ford відкликає понад 146 000 автомобілів з EcoBoost Сьогодні 04:18 — Технології&Авто

Ford відкликає понад 146 000 автомобілів з EcoBoost

Компанія Ford відкликає низку моделей Ford EcoSport та Focus, загалом — 139 730 авто в США та ще 7 164 у Канаді, оснащених 1-літровим двигуном EcoBoost. Після розслідування компанія Ford та Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) знайшли рішення для власників Ford, які скаржилися на поломку двигунів через самозасмічення масляної системи.

Про це повідомив Driving.

Проблема стосується:

Ford EcoSport 2018−2022 років випуску, а також моделі 2017 року в США;

Ford Focus 2016−2018 років випуску з 3-циліндровим двигуном об'ємом 1 л.

За даними Міністерства транспорту Канади, на цих автомобілях «може вийти з ладу натягувач масляної помпи двигуна та/або приводний ремінь масляної помпи двигуна, що призведе до втрати тиску моторної оливи».

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У документі NHTSA зазначається, що кронштейн натягувача приводного ременя масляної помпи може зламатися або відокремитися від опорної пластини, а матеріал приводного ременя помпи може зруйнуватися. Це негативно відобразиться на тяговій потужності та гальмівній системі автомобіля.

Компанія Ford рекомендує власникам транспортувати свої автомобілі до дилерських центрів для перевірки. У разі необхідності блок натягувача приводного ременя масляної помпи та приводний ремінь будуть замінені без додаткової оплати.

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