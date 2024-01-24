Kia Sportage та Carnival відкликають через проблеми з дахом — Finance.ua
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Kia Sportage та Carnival відкликають через проблеми з дахом

Технології&Авто
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Kia Sportage та Carnival відкликають через проблеми з дахом
Kia Sportage та Carnival відкликають через проблеми з дахом
Власників понад 40 тисяч Sportage та 60 тисяч Carnival запрошують до сервісних центрів, пише Carscoops.
На автомобілях виявився небезпечний дефект: через виробничу помилку у них можуть відкріпитися молдинги на даху прямо під час руху. Це може спровокувати ДТП та нашкодити іншим учасникам руху.
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Повідомляється, що вперше про проблему з дахом стало відомо у вересні 2023 року, проте через характер проблеми розслідувати її швидко не вдалося. Автомобілі втрачали більшу частину обробки даху, і локалізувати дефект довго не вдавалося.
При цьому від власників надходило багато скарг на ненадійні кріплення молдингів. В результаті компанія провела тест, навмисно неправильно встановивши деталь: з’ясувалося, що в такому разі вона може відірватися на швидкості близько 145 кілометрів на годину. Причиною дефекту виявилося втручання у фіксуючі затискачі з використанням надмірної кількості герметика або просто неправильне встановлення.
До цього Kia відкликала майже 100 тисяч тільки Sportage через проблеми з гальмами минулого літа. Їх також виявили у кросоверів п’ятого покоління.
За матеріалами:
Телеканал 24
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