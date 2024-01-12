Ford відкликає автомобілі з 1,0-літровим двигуном EcoBoost — Finance.ua

Ford відкликає автомобілі з 1,0-літровим двигуном EcoBoost Сьогодні 02:25 — Фондовий ринок

Ford відкликає автомобілі з 1,0-літровим двигуном EcoBoost

Компанія Ford оголосила про відкликання деяких моделей EcoSport 2018−2022 років та Focus 2016−2018 років, оснащених трициліндровим двигуном та автоматичною трансмісією 6F15.

Як стало відомо, ці силові установки можуть постраждати через втрату тиску моторної оливи через несправність важеля натягувача приводного ременя насоса.

Зазначається, що важіль натягувача ременя може зламатися, оскільки фіксуюче з'єднання недостатньо міцне, щоб витримувати вібрації силового агрегата. Якщо це станеться, натягувач може відокремитися від опорної пластини і призвести до руйнування ременя через втрату зубців.

Наразі Ford відомо про одну аварію, імовірно пов’язану з цією проблемою, в результаті якої постраждали двоє осіб.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США розпочала розслідування щодо майже чверті мільйона кросоверів EcoSport на предмет повідомлень про передбачувану відмову двигуна у моделях 2018−2021 років у вересні. Двигуни Ford EcoBoost знаходяться під пильною увагою з 2022 року, коли NHTSA почало розслідування проблем із Bronco.

Нагадаємо, у 2023 році Ford став виробником, який найчастіше відкликав свої авто.

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