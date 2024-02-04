Повністю електричний Ford Mustang Mach-E вже в Україні (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Повністю електричний Ford Mustang Mach-E вже в Україні (фото)

Технології&Авто
360
В Україні з’явився новий повністю електричний Mustang. Офіційно привезений SUV від Ford оснащений провідними інтуїтивними технологіями.
За результатами різних тестувань, запас ходу на чистій електриці цієї машини складає від 400 до 610 кілометрів.
Про це повідомляється на офіційному сайті дилера Ford в Україні.
Повністю електричний Ford Mustang Mach-E вже в Україні (фото)
Mustang Mach-E став першим повністю електричним кросовером з найсучаснішими технологіями та великим запасом ходу. Він позиціонується як високотехнологічний автомобіль, який можна максимально підлаштувати під кожного окремого водія. Тут є інтелектуальні технології паркування, передові системи безпеки, круїз-контроль, різні режими водіння (деякі з них змінюють не лише світло в салоні, але й звук двигуна та реакцію авто на прискорення).
Є система запобігання зіткненням, яка попередить водія про перешкоду на дорозі, і, якщо він не відреагує, самостійно загальмує автомобіль. Крім того, модель оснащена попередженням про перехресний рух та системою Evasive Steering Assist, яка розпізнає, коли автомобіль різко повертає, і підтримує процес кермування.
Читайте також
У Mustang Mach-E є вдосконалена система приводу з однією педаллю — якщо зняти ногу з газу, авто самостійно плавно та автоматично сповільнюватиметься. Гальма використовуються лише для різкої зупинки.
Автомобіль має електродвигун на передній та задній осях (відповідно, повний привід), який дозволяє йому розганятися з нуля до сотні за 4,4 секунди. Коштує модель 2 млн гривень і продається в єдиній (топовій) комплектації.
За матеріалами:
Телеграф
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.