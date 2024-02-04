Повністю електричний Ford Mustang Mach-E вже в Україні (фото) — Finance.ua

Повністю електричний Ford Mustang Mach-E вже в Україні (фото) Вчора 23:07 — Технології&Авто

В Україні з’явився новий повністю електричний Mustang. Офіційно привезений SUV від Ford оснащений провідними інтуїтивними технологіями.

За результатами різних тестувань, запас ходу на чистій електриці цієї машини складає від 400 до 610 кілометрів.

Про це повідомляється на офіційному сайті дилера Ford в Україні.

Mustang Mach-E став першим повністю електричним кросовером з найсучаснішими технологіями та великим запасом ходу. Він позиціонується як високотехнологічний автомобіль, який можна максимально підлаштувати під кожного окремого водія. Тут є інтелектуальні технології паркування, передові системи безпеки, круїз-контроль, різні режими водіння (деякі з них змінюють не лише світло в салоні, але й звук двигуна та реакцію авто на прискорення).

Є система запобігання зіткненням, яка попередить водія про перешкоду на дорозі, і, якщо він не відреагує, самостійно загальмує автомобіль. Крім того, модель оснащена попередженням про перехресний рух та системою Evasive Steering Assist, яка розпізнає, коли автомобіль різко повертає, і підтримує процес кермування.

Читайте також У 2023 році у Фінляндії зареєстрували рекордну кількість нових електромобілів

У Mustang Mach-E є вдосконалена система приводу з однією педаллю — якщо зняти ногу з газу, авто самостійно плавно та автоматично сповільнюватиметься. Гальма використовуються лише для різкої зупинки.

Автомобіль має електродвигун на передній та задній осях (відповідно, повний привід), який дозволяє йому розганятися з нуля до сотні за 4,4 секунди. Коштує модель 2 млн гривень і продається в єдиній (топовій) комплектації.

Телеграф За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.