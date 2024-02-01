У 2023 році у Фінляндії зареєстрували рекордну кількість нових електромобілів — Finance.ua

У 2023 році у Фінляндії зареєстрували рекордну кількість нових електромобілів 01.02.2024, 00:34 — Технології&Авто

У 2023 році у Фінляндії зареєстрували рекордну кількість нових електромобілів

Уперше в історії торік у Фінляндії було зареєстровано більше повністю електричних автомобілів, ніж гібридів із підзарядкою.

Про це пише портал Yle, який цитує Агентство транспорту і зв’язку Traficom.

Згідно Traficom, у Фінляндії було зареєстровано рекордну кількість електромобілів — загалом близько 29 500 одиниць.

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Минулого року серед нових зареєстрованих легкових автомобілів більше половини були саме тих, які підзаряджаються від електромережі.

Середня ціна електромобіля склала близько 50 тисяч євро.

Нагадаємо, за даними Опендатабот, в Україну за весь 2023 рік ввезли рекордні 37 953 електрокари. Це у 4 рази більше, ніж у 2021 році, коли було імпортовано 8 996 електроавто.

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Загалом на електромобілі припадає 10% від загальної кількості імпортованих авто в Україну у 2023 році. Для порівняння, у 2021 році частка електрокарів складала лише 1,2%.

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УНН За матеріалами:

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