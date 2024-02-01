У 2023 році у Фінляндії зареєстрували рекордну кількість нових електромобілів — Finance.ua

У 2023 році у Фінляндії зареєстрували рекордну кількість нових електромобілів
Уперше в історії торік у Фінляндії було зареєстровано більше повністю електричних автомобілів, ніж гібридів із підзарядкою.
Про це пише портал Yle, який цитує Агентство транспорту і зв’язку Traficom.
Згідно Traficom, у Фінляндії було зареєстровано рекордну кількість електромобілів — загалом близько 29 500 одиниць.
Минулого року серед нових зареєстрованих легкових автомобілів більше половини були саме тих, які підзаряджаються від електромережі.
Середня ціна електромобіля склала близько 50 тисяч євро.
Нагадаємо, за даними Опендатабот, в Україну за весь 2023 рік ввезли рекордні 37 953 електрокари. Це у 4 рази більше, ніж у 2021 році, коли було імпортовано 8 996 електроавто.
Загалом на електромобілі припадає 10% від загальної кількості імпортованих авто в Україну у 2023 році. Для порівняння, у 2021 році частка електрокарів складала лише 1,2%.
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