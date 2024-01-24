Електромобіль вперше очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі — Finance.ua
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Електромобіль вперше очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі

Технології&Авто
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Tesla Model Y стала найбільш продаваним автомобілем у Європі у 20232 році
Tesla Model Y стала найбільш продаваним автомобілем у Європі у 20232 році
У 2023 році вперше в історії електромобіль — американська Tesla Model Y — очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі.
Про це пише «Укравтопром».
Впродовж року Model Y була лідером продажу сім з 12 місяців, демонструючи свою незмінну популярність.

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Водночас Dacia Sandero лідирувала у чотирьох місяцях, а Volkswagen T-Roc посідав перше місце один раз.
ТОП-10 найбільш продаваних автомобілів у Європі за 2023 рік:
  • Tesla Model Y — 254 822 од.;
  • Dacia Sandero — 235 893 од.;
  • VW T-Roc — 206 438 од.;
  • Renault Clio — 202 942 од.;
  • Peugeot 208 — 194 376 од.;
  • Opel Corsa — 188 662 од.;
  • VW Golf — 184 279 од.;
  • Toyota Yaris Cross — 176 685 од.;
  • VW Tiguan — 174 267 од.;
  • Skoda Octavia — 161 784 од.

Довідка Finance.ua:

  • як свідчить статистика Європейської асоціації автовиробників (ACEA), електромобілі стали третім найпопулярнішим вибором для покупців у 2023 році. У грудні їхня частка на ринку зросла до 18,5%, випередивши навіть дизельні автомобілі (13,6%);
  • в Україну ж за 2023 рік було імпортовано рекордну кількість електрокарів — понад 37 тисяч, що у 4 рази більше, ніж у 2021 році;
  • найпопулярнішими марками електроавтомобілів в Україні є Volkswagen, Tesla та Nissan.
Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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