Електромобіль вперше очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі — Finance.ua

Електромобіль вперше очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі Сьогодні 18:33 — Технології&Авто

Tesla Model Y стала найбільш продаваним автомобілем у Європі у 20232 році

У 2023 році вперше в історії електромобіль — американська Tesla Model Y — очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі.

Про це пише «Укравтопром».

Впродовж року Model Y була лідером продажу сім з 12 місяців, демонструючи свою незмінну популярність.

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Водночас Dacia Sandero лідирувала у чотирьох місяцях, а Volkswagen T-Roc посідав перше місце один раз.

ТОП-10 найбільш продаваних автомобілів у Європі за 2023 рік:

Tesla Model Y — 254 822 од.;

Dacia Sandero — 235 893 од.;

VW T-Roc — 206 438 од.;

Renault Clio — 202 942 од.;

Peugeot 208 — 194 376 од.;

Opel Corsa — 188 662 од.;

VW Golf — 184 279 од.;

Toyota Yaris Cross — 176 685 од.;

VW Tiguan — 174 267 од.;

Skoda Octavia — 161 784 од.

Довідка Finance.ua:

як свідчить статистика Європейської асоціації автовиробників (ACEA), електромобілі стали третім найпопулярнішим вибором для покупців у 2023 році. У грудні їхня частка на ринку зросла до 18,5%, випередивши навіть дизельні автомобілі (13,6%);

в Україну ж за 2023 рік було імпортовано рекордну кількість електрокарів — понад 37 тисяч, що у 4 рази більше, ніж у 2021 році;

найпопулярнішими марками електроавтомобілів в Україні є Volkswagen, Tesla та Nissan.



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