У Європі продаж нових автомобілів торік зріс на 13,9% — Finance.ua

У Європі продаж нових автомобілів торік зріс на 13,9% Сьогодні 05:08 — Технології&Авто

У Європі продаж нових автомобілів торік зріс на 13,9%

Продаж нових автомобілів у Європі зріс на 13,9% у 2023 році - до 10,5 млн одиниць. Більшість із проданих авто — гібридні, електро- та бензинові моделі.

Минулого року зросли всі ринки ЄС, окрім Угорщини (-3,4%). Зокрема, на ринках Франції, Італії та Іспанії спостерігалося двозначне зростання, як порівняти з 2022 роком. Однак автомобільний ринок Німеччини скоротився на 23% у грудні.

Електромобілі стали третім найпопулярнішим вибором для покупців у 2023 році. У грудні їхня частка на ринку зросла до 18,5%, випередивши дизельні автомобілі, частка яких залишилася стабільною на рівні 13,6%. Бензинові автомобілі зберегли лідерство на рівні 35,3%, тоді як гібридно-електричні автомобілі посіли друге місце із часткою ринку 25,8%.

Нагадаємо, японський автовиробник Nissan Motor Co. заявив, що всі моделі автомобілів, які продаватимуть у Європі, будуть повністю електрифіковані до 2030 року.

Інший виробник із Японії - Toyota Motor Corp. заявив, що збільшить до 2026 року відсоток автомобілів з нульовим рівнем викидів у своєму європейському продажу до понад 20%.

Це пов’язано з тим, що Європейський парламент затвердив нові цілі щодо скорочення викидів CO2 для нових легкових автомобілів і легких комерційних транспортних засобів. У ЄС продаж автомобілів із двигуном внутнішнього згоряння буде заборонено у 2035 році.

Укрінформ За матеріалами:

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