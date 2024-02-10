У Ford планують створити конкурента для Tesla Model 3 — Finance.ua

У Ford планують створити конкурента для Tesla Model 3 Сьогодні 01:10 — Технології&Авто

Генеральний директор Ford Джим Фарлі заявив, що команда skunkworks Ford створила нову дешеву платформу електромобілів, щоб конкурувати з Tesla та китайськими виробниками.

Про це пише 24 Канал.

За словами гендиректора, протягом останніх двох років команда діяла як «стартап» за межами структури компанії Ford. Skunkworks розробляли недорогу гнучку електричну платформу, яка стане базою для кількох майбутніх електрокарів.

І хоча конкретні характеристики цих автомобільних новинок ще невідомі, Фарлі підкреслює, що низька вартість — головна мета платформи.

Він зазначає, що покупці електромобілів залишаються лояльними до електромобілів, але попередні витрати зробили перехід повільнішим, ніж спочатку очікувалося.

Фарлі пояснив, що нова платформа призначена для боротьби з «доступними Tesla та китайськими OEM-виробниками», яких він вважає основними конкурентами на ринку електромобілів.

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Це відбувається в той час, коли Model Y від Tesla дешевше Mustang Mach-E від Ford на кілька тисяч доларів, а найдешевший автомобіль Tesla — седан Model 3 — дешевший майже на 8000 доларів. Незважаючи на те, що це одні з дорожчих автомобілів Ford, компанія не отримала прибутку від них, натомість втративши 4,7 мільярда доларів на електромобілі у 2023 році. Це означає, що нова платформа, розроблена skunkworks, буде зосереджена на прибутку з будь-якої точки зору.

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