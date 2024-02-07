Експерти назвали найдоступніші електромобілі з пробігом (фото, ціни) — Finance.ua

Експерти назвали найдоступніші електромобілі з пробігом (фото, ціни) Вчора 21:02 — Технології&Авто

Експерти назвали найдоступніші електромобілі з пробігом (фото, ціни)

Аналітики Auto.Ria назвали 15 варіантів електричних автомобілів із найменшими «стартовими» цінниками, які можна купити хоч сьогодні.

Поради перед купівлею електрокара

Перед купівлею електромобіля варто мати (чи організувати) власне місце для заряджання (вдома, в гаражі, біля офісу тощо). Зручно, коли протяжність вашого денного маршруту не перевищує 50−70 (нехай до 100) кілометрів, у такому разі фактично відпадає потреба у користуванні швидкісними (і не надто дешевими) публічними зарядними станціями. Тоді, за умови річного пробігу близько 10 тис. км ви за наступні 12 місяців заощадите на бензині близько $1300, якщо порівнювати з авто з ДВЗ яке витрачає у міському циклі 10 л/100 км.

Якщо ж говорити про найдоступніші електрокари, варто орієнтуватися на те, що ви отримаєте авто для міста (або близького передмістя), на щодень, яке успішно замінить громадський транспорт та не обтяжуватиме бюджет регулярними візитами на АЗС.

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«Поняття найдоступніші не тотожне поняттю найкращі - адже все має свою ціну. Тому коли справді орієнтуєтесь на так званий „низ ринку“ — уважно перевіряєте стан та історію машини, щоб бува, не купити щось таке, яке вже відпрацювало свій ресурс на таксі, і в душі (це якщо в електрокарів є душа — поки щодо цього тривають дискусії) лише мріє про день, коли його відправлять на утилізацію. Тож якщо є змога обрати ту чи іншу модель нехай ближче до „середини ринку“ (мається на увазі щодо ціни), краще вчинити так, аби пізніше не мати зайвих витрат на ремонти чи заміну тягового акумулятора», — зазначають оглядачі.

Електромобілі з найменшими початковими цінами

1. Mitsubishi I-MiEV — від $4400

2. Renault Fluence — від $5500

3. Renault Kangoo — від $5600

4. Smart ED — від $6200

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5. Chery EQ1 — від $6200

6. Nissan Leaf — від $6500

7. Fiat 500e — від $7200

8. Chevrolet Spark EV — від $7300

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9. Volkswagen e-Up — від $7700

10. Ford Focus EV — від $7800

11. KIA Soul EV — від $8000

12. Renault ZOE — від $8100

13. BMW i3 — від $10 700

14. Volkswagen e-Golf — від $11 000

15. Dacia Spring — від $11 500

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