Експерти назвали найдоступніші електромобілі з пробігом (фото, ціни) — Finance.ua
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Експерти назвали найдоступніші електромобілі з пробігом (фото, ціни)

Технології&Авто
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Експерти назвали найдоступніші електромобілі з пробігом (фото, ціни)
Експерти назвали найдоступніші електромобілі з пробігом (фото, ціни)
Аналітики Auto.Ria назвали 15 варіантів електричних автомобілів із найменшими «стартовими» цінниками, які можна купити хоч сьогодні.

Поради перед купівлею електрокара

Перед купівлею електромобіля варто мати (чи організувати) власне місце для заряджання (вдома, в гаражі, біля офісу тощо). Зручно, коли протяжність вашого денного маршруту не перевищує 50−70 (нехай до 100) кілометрів, у такому разі фактично відпадає потреба у користуванні швидкісними (і не надто дешевими) публічними зарядними станціями. Тоді, за умови річного пробігу близько 10 тис. км ви за наступні 12 місяців заощадите на бензині близько $1300, якщо порівнювати з авто з ДВЗ яке витрачає у міському циклі 10 л/100 км.
Якщо ж говорити про найдоступніші електрокари, варто орієнтуватися на те, що ви отримаєте авто для міста (або близького передмістя), на щодень, яке успішно замінить громадський транспорт та не обтяжуватиме бюджет регулярними візитами на АЗС.

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«Поняття найдоступніші не тотожне поняттю найкращі - адже все має свою ціну. Тому коли справді орієнтуєтесь на так званий „низ ринку“ — уважно перевіряєте стан та історію машини, щоб бува, не купити щось таке, яке вже відпрацювало свій ресурс на таксі, і в душі (це якщо в електрокарів є душа — поки щодо цього тривають дискусії) лише мріє про день, коли його відправлять на утилізацію. Тож якщо є змога обрати ту чи іншу модель нехай ближче до „середини ринку“ (мається на увазі щодо ціни), краще вчинити так, аби пізніше не мати зайвих витрат на ремонти чи заміну тягового акумулятора», — зазначають оглядачі.

Електромобілі з найменшими початковими цінами

1. Mitsubishi I-MiEV — від $4400

Експерти назвали найдоступніші електромобілі з пробігом (фото, ціни)

2. Renault Fluence — від $5500

Експерти назвали найдоступніші електромобілі з пробігом (фото, ціни)

3. Renault Kangoo — від $5600

Експерти назвали найдоступніші електромобілі з пробігом (фото, ціни)

4. Smart ED — від $6200

Експерти назвали найдоступніші електромобілі з пробігом (фото, ціни)
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5. Chery EQ1 — від $6200

Експерти назвали найдоступніші електромобілі з пробігом (фото, ціни)

6. Nissan Leaf — від $6500

Експерти назвали найдоступніші електромобілі з пробігом (фото, ціни)

7. Fiat 500e — від $7200

Експерти назвали найдоступніші електромобілі з пробігом (фото, ціни)

8. Chevrolet Spark EV — від $7300

Експерти назвали найдоступніші електромобілі з пробігом (фото, ціни)
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9. Volkswagen e-Up — від $7700

Експерти назвали найдоступніші електромобілі з пробігом (фото, ціни)

10. Ford Focus EV — від $7800

Експерти назвали найдоступніші електромобілі з пробігом (фото, ціни)

11. KIA Soul EV — від $8000

Експерти назвали найдоступніші електромобілі з пробігом (фото, ціни)

12. Renault ZOE — від $8100

Експерти назвали найдоступніші електромобілі з пробігом (фото, ціни)

13. BMW i3 — від $10 700

Експерти назвали найдоступніші електромобілі з пробігом (фото, ціни)

14. Volkswagen e-Golf — від $11 000

Експерти назвали найдоступніші електромобілі з пробігом (фото, ціни)

15. Dacia Spring — від $11 500

Експерти назвали найдоступніші електромобілі з пробігом (фото, ціни)
При перетині кордону на автомобілі, не забувайте про Зелену картку — обов’язковий документ для поїздок за кордон на власному авто. Це свого роду автоцивілка, але для виїзду за межі країни. На Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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