Рейтинг найпопулярніших електромобілів України — Finance.ua

Рейтинг найпопулярніших електромобілів України 12.04.2024, 01:37 — Технології&Авто

Рейтинг найпопулярніших електромобілів України

Днями Єврокомісія опублікувала звіт про реальні викиди CO2, який спирається на показники систем контролю витрат пального, встановлені на борту сучасних автомобілів. Нагадаємо, що від січня 2021 року всі нові транспортні засоби з ДВЗ, які продаються на ринках країн ЄС, мають бути оснащені пристроями контролю витрат (OBFCM). Таке обладнання фіксує споживання пального та загальну відстань, яку подолав автомобіль, і під час обслуговування передає ці дані на сервери виробників, звідки вона поступає до аналітиків Єврокомісії, зазначають аналітики auto.ria.

Варто зауважити, що цьогоріч забраний масив даних був проаналізований вперше, — і висновки виявились не надто втішними: споживання пального новими транспортними засобами, зареєстрованими протягом 2021 року, істотно перевищило показники, заявлені виробниками як орієнтир, визначений за процедурою WLTP. Наприклад, автомобілі з бензиновими двигунами витрачали в середньому майже на 24% більше, ніж планувалось, а дизельні вийшли за межі обіцянок на 18%.

Тим часом ситуація з продажами нових електромобілів у Європі теж анітрохи не безхмарна: в цілому попит на них помалу зростає, однак скорочення державної підтримки покупців такої техніки може мати вкрай негативний вплив на рішення покупців. Наприклад, у Німеччині, яка є найпотужнішим автомобільним ринком Єврозони, прогнозують сповільнення продажів нових «електричок» протягом 2024 року на істотні 14 відсотків (там субсидії на них скасовані з 1 січня).

В Україні державні дотації на купівлю нових електромобілів не передбачені (натомість імпортери й клієнти мають низку митних і податкових пільг, чинних до кінця 2025 року), тож попит на нову техніку, яка взагалі не потребує викопного пального, у нас доволі нестабільний. Наприклад, за підсумками березня зафіксований спад попиту на істотні 12,5%, внаслідок чого загальна кількість записів про реєстрацію нових електромобілів у базі Головного Сервісного центру МВС України склала 893 машини (проти 1006 нових «електричок» у лютому).

Рейтинг найпопулярніших електромобілів України

за підсумками продажів нових авто у березні (проти лютого)

1. Volkswagen ID.4 Crozz: 202 нових електромобілі (-67);

2. BYD Song Plus: 111 нових електромобілів (+4);

3. Honda e: Ns1: 74 нових електромобілі (-28);

4. Honda M-NV: 70 нових електромобілів (+17);

5. Nissan Ariya: 66 нових електромобілів (-24);

6. Volkswagen ID.6 Crozz: 40 нових електромобілів (+2);

7. Zeekr 001: 34 нових електромобілі (+1);

8. Audi Q4 e-tron: 31 новий електромобіль (-5);

9. Toyota bZ4x: 29 нових електромобілів (-9);

10. BYD Yuan Plus: 18 нових електромобілів (-9);

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