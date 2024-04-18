В яких областях українці найчастіше купують електрокари — Finance.ua

В яких областях українці найчастіше купують електрокари Сьогодні 20:05 — Особисті фінанси

В яких областях українці найчастіше купують електрокари

У першому кварталі 2024 року український автопарк поповнили майже 11,9 тис. авто на електротязі (BEV).

Як повідомляє «Укравтопром», це в 2,4 раза більше ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували:

Київ — 1624 од. (61% вживані);

Львівська область — 1612 од. (86% вживані);

Дніпропетровська обл. — 935 од. (72% вживані);

Київська обл. — 858 од. (67% вживані);

Одеська обл. — 746 од (72% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був Volkswagen ID.4.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

у Києві та області і на Дніпропетровщині - Tesla Model 3;

на Львівщині та у Одеській обл. — Nissan Leaf.

Нагадаємо, впродовж І кварталу 2024 року українці придбали близько 4,2 тис легкових авто, ввезених з Китаю. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, попит на авто китайського виробництва збільшився на 75%. Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження: Volkswagen iD.4 — 750 од.; Honda eNS1 — 255 од.; BYD Song Plus — 227 од.; Nissan Ariya — 189 од.; Geely Atlas Pro — 164 од.

У березні український автопарк поповнили більше 21 тис. вживаних легковиків, які ввезли з-за кордону. Це майже у півтора раза більше, ніж у цьому ж місяці минулого року.

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