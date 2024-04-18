В яких областях українці найчастіше купують електрокари — Finance.ua

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В яких областях українці найчастіше купують електрокари

Особисті фінанси
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В яких областях українці найчастіше купують електрокари
В яких областях українці найчастіше купують електрокари
У першому кварталі 2024 року український автопарк поповнили майже 11,9 тис. авто на електротязі (BEV).
Як повідомляє «Укравтопром», це в 2,4 раза більше ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували:

  • Київ — 1624 од. (61% вживані);
  • Львівська область — 1612 од. (86% вживані);
  • Дніпропетровська обл. — 935 од. (72% вживані);
  • Київська обл. — 858 од. (67% вживані);
  • Одеська обл. — 746 од (72% вживані).
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був Volkswagen ID.4.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
  • у Києві та області і на Дніпропетровщині - Tesla Model 3;
  • на Львівщині та у Одеській обл. — Nissan Leaf.
Нагадаємо, впродовж І кварталу 2024 року українці придбали близько 4,2 тис легкових авто, ввезених з Китаю. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, попит на авто китайського виробництва збільшився на 75%. Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження: Volkswagen iD.4 — 750 од.; Honda eNS1 — 255 од.; BYD Song Plus — 227 од.; Nissan Ariya — 189 од.; Geely Atlas Pro — 164 од.
У березні український автопарк поповнили більше 21 тис. вживаних легковиків, які ввезли з-за кордону. Це майже у півтора раза більше, ніж у цьому ж місяці минулого року.
Неважливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об'єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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