Які китайські електрокари найчастіше купують українці — Finance.ua

Які китайські електрокари найчастіше купують українці Сьогодні 20:02 — Технології&Авто

Які китайські електрокари найчастіше купують українці

Впродовж І кварталу 2024 року українці придбали близько 4,2 тис легкових авто, ввезених з Китаю. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, попит на авто китайського виробництва збільшився на 75%.

Про це повідомляє Асоціація українських автомобілевиробників «Укравтопром».

Із загальної кількості легкових авто: нових — майже 3 тис од. (+114%); вживаних — близько 1,2 тис од.(+21%).

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Загалом у першому кварталі автомобілі китайського походження охопили 18% ринку нових легковиків. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі - 85%.

У сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 2%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

Volkswagen iD.4 — 750 од.;

Honda eNS1 — 255 од.;

BYD Song Plus — 227 од.;

Nissan Ariya — 189 од.;

Geely Atlas Pro — 164 од.

Топ-5 вживаних легковиків з Китаю:

Volkswagen iD.4 — 350 од.;

Nissan Ariya — 103 од.;

Honda eNS1 — 99 од.;

Toyota bZ4X — 70 од.;

Volkswagen ID.6 — 48 од.

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