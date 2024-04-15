Які китайські електрокари найчастіше купують українці — Finance.ua

Які китайські електрокари найчастіше купують українці
Впродовж І кварталу 2024 року українці придбали близько 4,2 тис легкових авто, ввезених з Китаю. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, попит на авто китайського виробництва збільшився на 75%.
Про це повідомляє Асоціація українських автомобілевиробників «Укравтопром».
Із загальної кількості легкових авто: нових — майже 3 тис од. (+114%); вживаних — близько 1,2 тис од.(+21%).
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Загалом у першому кварталі автомобілі китайського походження охопили 18% ринку нових легковиків. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі - 85%.
У сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 2%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- Volkswagen iD.4 — 750 од.;
- Honda eNS1 — 255 од.;
- BYD Song Plus — 227 од.;
- Nissan Ariya — 189 од.;
- Geely Atlas Pro — 164 од.
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Топ-5 вживаних легковиків з Китаю:
- Volkswagen iD.4 — 350 од.;
- Nissan Ariya — 103 од.;
- Honda eNS1 — 99 од.;
- Toyota bZ4X — 70 од.;
- Volkswagen ID.6 — 48 од.
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