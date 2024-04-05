Які електромобілі найчастіше приганяли з-за кордону в березні — Finance.ua
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Які електромобілі найчастіше приганяли з-за кордону в березні

Фондовий ринок
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Які електромобілі найчастіше приганяли з-за кордону в березні
Які електромобілі найчастіше приганяли з-за кордону в березні
В березні українці придбали понад 6 тисяч електромобілів. Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.
Уже традиційно на нашому ринку переважають імпортовані вживані електрокари, частка яких склала 55,1%, а кількість перших реєстрацій — 3494 шт.
Найпопулярніші моделі вживаних імпортних електромобілів у березні 2024 року:
  1. Nissan Leaf — 530 шт.
  2. Tesla Model 3 — 460 шт.
  3. Tesla Model Y — 356 шт.
  4. Volkswagen e-Golf — 245 шт.
  5. Tesla Model S — 189 шт.
  6. Hyundai Kona — 178 шт.
  7. Renault ZOE — 133 шт.
  8. Audi e-tron — 131 шт.
  9. Jaguar I-Pace — 124 шт.
  10. Volkswagen ID.4 — 99 шт.
  11. Chevrolet Bolt EV — 96 шт.
  12. Hyundai Ioniq — 72 шт.
  13. Tesla Model X — 67 шт.
  14. Kia Niro — 55 шт.
  15. Nissan Ariya — 36 шт.
  16. BMW i3 — 34 шт.
  17. Hyundai Ioniq 5 — 30 шт.
  18. Nissan eNV200 — 28 шт.
  19. Mercedes-Benz B-Class — 28 шт.
  20. BMW iX — 28 шт.
«Нещодавнє скасування ПДВ на електричні вантажівки наразі не надто позначилося на обсягах їхнього імпорту. У березні таких прибуло 47 штук, справді дещо більше, ніж, до прикладу, було у лютому (19 шт.) та січні (25 шт.) цього року. Проте торік, і без пільг, фіксувалися подібні обсяги — бувало до 39 новоприбулих вантажівок на електротязі у місяць», — підсумували експерти.
За матеріалами:
Ampercar
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