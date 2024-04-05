Які електромобілі найчастіше приганяли з-за кордону в березні — Finance.ua

Які електромобілі найчастіше приганяли з-за кордону в березні Сьогодні 05:42 — Фондовий ринок

Які електромобілі найчастіше приганяли з-за кордону в березні

В березні українці придбали понад 6 тисяч електромобілів. Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Уже традиційно на нашому ринку переважають імпортовані вживані електрокари, частка яких склала 55,1%, а кількість перших реєстрацій — 3494 шт.

Найпопулярніші моделі вживаних імпортних електромобілів у березні 2024 року:

Nissan Leaf — 530 шт. Tesla Model 3 — 460 шт. Tesla Model Y — 356 шт. Volkswagen e-Golf — 245 шт. Tesla Model S — 189 шт. Hyundai Kona — 178 шт. Renault ZOE — 133 шт. Audi e-tron — 131 шт. Jaguar I-Pace — 124 шт. Volkswagen ID.4 — 99 шт. Chevrolet Bolt EV — 96 шт. Hyundai Ioniq — 72 шт. Tesla Model X — 67 шт. Kia Niro — 55 шт. Nissan Ariya — 36 шт. BMW i3 — 34 шт. Hyundai Ioniq 5 — 30 шт. Nissan eNV200 — 28 шт. Mercedes-Benz B-Class — 28 шт. BMW iX — 28 шт.

«Нещодавнє скасування ПДВ на електричні вантажівки наразі не надто позначилося на обсягах їхнього імпорту. У березні таких прибуло 47 штук, справді дещо більше, ніж, до прикладу, було у лютому (19 шт.) та січні (25 шт.) цього року. Проте торік, і без пільг, фіксувалися подібні обсяги — бувало до 39 новоприбулих вантажівок на електротязі у місяць», — підсумували експерти.

Ampercar За матеріалами:

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