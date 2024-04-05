Які електромобілі найчастіше приганяли з-за кордону в березні — Finance.ua

Які електромобілі найчастіше приганяли з-за кордону в березні
В березні українці придбали понад 6 тисяч електромобілів. Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.
Уже традиційно на нашому ринку переважають імпортовані вживані електрокари, частка яких склала 55,1%, а кількість перших реєстрацій — 3494 шт.
Найпопулярніші моделі вживаних імпортних електромобілів у березні 2024 року:
- Nissan Leaf — 530 шт.
- Tesla Model 3 — 460 шт.
- Tesla Model Y — 356 шт.
- Volkswagen e-Golf — 245 шт.
- Tesla Model S — 189 шт.
- Hyundai Kona — 178 шт.
- Renault ZOE — 133 шт.
- Audi e-tron — 131 шт.
- Jaguar I-Pace — 124 шт.
- Volkswagen ID.4 — 99 шт.
- Chevrolet Bolt EV — 96 шт.
- Hyundai Ioniq — 72 шт.
- Tesla Model X — 67 шт.
- Kia Niro — 55 шт.
- Nissan Ariya — 36 шт.
- BMW i3 — 34 шт.
- Hyundai Ioniq 5 — 30 шт.
- Nissan eNV200 — 28 шт.
- Mercedes-Benz B-Class — 28 шт.
- BMW iX — 28 шт.
«Нещодавнє скасування ПДВ на електричні вантажівки наразі не надто позначилося на обсягах їхнього імпорту. У березні таких прибуло 47 штук, справді дещо більше, ніж, до прикладу, було у лютому (19 шт.) та січні (25 шт.) цього року. Проте торік, і без пільг, фіксувалися подібні обсяги — бувало до 39 новоприбулих вантажівок на електротязі у місяць», — підсумували експерти.
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