У квітні збільшилась кількість дарування авто українцями — МВС
Протягом квітня в сервісних центрах МВС у 6 разів збільшилася кількість перереєстрації авто за договором дарування, у порівнянні з аналогічним періодом березня.
Про це повідомляє ГСЦ МВС, пише «Укравтопром».
Зазначається, що впродовж останнього часу значно збільшилась кількість перереєстрацій автотранспорту за договором дарування.
«За перші три тижні квітня здійснено 2564 таких операцій, що майже у 6 разів більше, ніж за аналогічний період березня», — йдеться у повідомленні.
Також вказано, що з початку місяця було оформлено 110 997 заяв за договорами купівлі-продажу, а за аналогічний період березня — 74 389.
Нагадаємо, днями Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт про мобілізацію.
Він передбачає мобілізацію транспорту, у тому числі і водного, у громадян та організацій та підприємств, на потреби ЗСУ. Вилучатимуть автотранспорт у тих громадян, у власності яких є понад 1 авто.
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