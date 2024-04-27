У квітні збільшилась кількість дарування авто українцями — МВС Сьогодні 17:03 — Технології&Авто

У квітні збільшилась кількість дарування авто українцями — МВС

Протягом квітня в сервісних центрах МВС у 6 разів збільшилася кількість перереєстрації авто за договором дарування, у порівнянні з аналогічним періодом березня.

Про це повідомляє ГСЦ МВС, пише «Укравтопром».

Зазначається, що впродовж останнього часу значно збільшилась кількість перереєстрацій автотранспорту за договором дарування.

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«За перші три тижні квітня здійснено 2564 таких операцій, що майже у 6 разів більше, ніж за аналогічний період березня», — йдеться у повідомленні.

Також вказано, що з початку місяця було оформлено 110 997 заяв за договорами купівлі-продажу, а за аналогічний період березня — 74 389.

Нагадаємо, днями Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт про мобілізацію.

Він передбачає мобілізацію транспорту, у тому числі і водного, у громадян та організацій та підприємств, на потреби ЗСУ. Вилучатимуть автотранспорт у тих громадян, у власності яких є понад 1 авто.

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