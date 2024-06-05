Кабмін продовжив роботу паспортних сервісів за кордоном — Finance.ua

Кабмін продовжив роботу паспортних сервісів за кордоном Сьогодні 06:06 — Особисті фінанси

Кабінет Міністрів схвалив рішення, яким пролонгується дія експериментального проєкту, що дозволяє ДП «Документ» приймати заяви для оформлення документів за кордоном.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«З огляду на соціальну значущість проєкту задля підтримки наших громадян за кордоном, рішенням уряду роботу ДП „Документ“ продовжено ще на 6 місяців», — сказано в повідомленні.

Про проєкт

Цей проєкт впроваджувався Державною міграційною службою з метою надання послуг з оформлення паспортних документів українцям, які перебувають за кордоном.

Проєкт був впроваджений у 2022 році та мав завершити свою дію наприкінці червня поточного року.

Громадяни України, які через повномасштабну війну вимушені були виїхати за кордон, можуть оформити та отримати документи в шести країнах, де доступний український паспортний сервіс. Це — Польща (Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав); Чехія (Прага), Словаччина (Братислава), Туреччина (Стамбул), Іспанія (Мадрид, Валенсія), Німеччина (Берлін, Кельн).

Відстежити актуальні адреси та інформацію про відкриття нових підрозділів ДП «Документ» можна тут.

За кордоном для громадян України доступні такі послуги:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку із закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;

обмін посвідчення водія;

страхування.

Подорожуючи за кордон на власній автівці, варто заздалегідь потурбуватись про наявність Зеленої картки, без якої перетин кордону неможливий. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Поліс покриває відповідальність при виникненні страхового випадку. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

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