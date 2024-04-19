День фінансів: курс долара до кінця року, реєстр військовозобов'язаних, підтримка МВФ — Finance.ua

День фінансів: курс долара до кінця року, реєстр військовозобов'язаних, підтримка МВФ Сьогодні 17:30

В п’ятницю, 19 квітня, глава МВФ повідомила, скільки бюджетної підтримки потрібно Україні цьогоріч. При цьому ЄІБ виділить Україні 560 млн євро, на що підуть кошти.

Курс долара до гривні, що очікують банки та фінансові аналітики. У квітні курсові У квітні курсові очікування банків щодо курсу на наступні 12 місяців послабились до 41,69 грн/$ з 41,31 грн/$ в січні 2024-го.Курсові очікування фінансових аналітиків погіршилися з 41,13 грн/$ в березні до 41,81 грн/$ в квітні.

Експерт припустив, що в умовах, коли бюджетні прогнози збігатимуться з реальним станом справ, подальша девальвація гривні може становити ще 4,4%, а до кінця року курс національної валюти теоретично знижуватиметься малопомітними темпами в середньому на 0,5% на місяць (орієнтовно на 20 копійок).

Реєстр військовозобов'язаних. Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянув законопроекти про Реєстр військовозобов'язаних № 11 143. Документ Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянув законопроекти про Реєстр військовозобов'язаних № 11 143. Документ пропонує повернути майже всі пункти щодо персональних даних, які вдалось виключити в іншому законопроєкті.

Скільки банків України готові працювати в умовах блекауту. Понад половина головних українських банків можуть продовжувати працювати навіть в умовах відключення електропостачання через російські обстріли. Масштабні російські обстріли енергоінфраструктури України навесні перевірили здатність українських банків працювати в режимі блекауту, Понад половина головних українських банків можуть продовжувати працювати навіть в умовах відключення електропостачання через російські обстріли. Масштабні російські обстріли енергоінфраструктури України навесні перевірили здатність українських банків працювати в режимі блекауту, розповів голова Національного банку України Андрій Пишний.

Як часто українці користуються BankID. У І кварталі 2024 року загальна кількість У І кварталі 2024 року загальна кількість успішних електронних ідентифікацій, які були здійснені з використанням Системи BankID НБУ, становила 16,1 млн, що на 16% більше, ніж у IV кварталі 2023 року.

Висока облікова ставка НБУ не стимулює кредитування бізнес. Про це заявив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Доступні кошти з ЄС є зараз надзвичайно важливими для розвитку українського бізнесу. Але разом з тим Гетманцев заявив, що Україна демонструє унікальну стійкість.

Як ФОПу змінити дані онлайн. В українців та іноземних громадян є можливість змінити дані про свій ФОП у режимі онлайн, через державний сервісний портал «Дія». Однак, вносити зміни можна лише до частини даних. Так, оновленню підлягають В українців та іноземних громадян є можливість змінити дані про свій ФОП у режимі онлайн, через державний сервісний портал «Дія». Однак, вносити зміни можна лише до частини даних. Так, оновленню підлягають такі дані.

Оплата за паркування. З 22 квітня З 22 квітня паркування на муніципальних паркінгах буде платним з 08:00 до 22:00. В інший час у будні, а також цілодобово у суботу та неділю паркування залишається безкоштовним.

Кожен третій ветеран — безробітний. В Україні близько 30% ветеранів мають статус безробітного. Про це заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду Каріна Дорошенко В Україні близько 30% ветеранів мають статус безробітного. Про це заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду Каріна Дорошенко повідомила під час пресконференції. Одна з причин: їм некомфортно повертатися у середовище цивільних чи на попереднє місце роботи, бо вони звикають підпорядковуватися своєму командиру, працювати зі своїми побратимами.

Причини падіння Bitcoin нижче $60 000. Флагман криптовалютного ринку пережив Флагман криптовалютного ринку пережив короткочасне падіння нижче $60 000 після новини про те, що Ізраїль завдав ракетних ударів у відповідь по Ірану. ABC News процитував високопоставленого американського чиновника, який підтвердив ці удари.

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