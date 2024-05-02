У 2022 році Google заплатила Apple $20 млрд, щоб залишитися пошуковою системою за умовчанням — Finance.ua

У 2022 році Google заплатила Apple $20 млрд, щоб залишитися пошуковою системою за умовчанням Сьогодні 22:46 — Технології&Авто

У 2022 році Google заплатила Apple $20 млрд, щоб залишитися пошуковою системою за умовчанням

У 2022 році Google заплатила Apple $20 млрд, щоб стати пошуковою системою за замовчуванням для Safari на iPhone, iPad і Mac.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ця інформація була розкрита у судових документах, які Google надала в рамках антимонопольного спору з Міністерством юстиції США.

Мін'юст звинуватив Google у монополії на пошук, і в судовому процесі проти компанії основна увага приділяється угоді з Apple. У листопаді в документах позову вказувалося, що Google виплачує 36% від загального доходу, який отримується від пошуку в Safari, а тепер з’ясувалося, що ця сума дорівнює $20 млрд.

Google є пошуковою системою за замовчуванням на пристроях Apple з 2002 року, хоча угода неодноразово переглядалася. Apple та Google намагалися не розголошувати умови угоди під час судового розгляду і до нього, але давно відомо, що Google платить Apple мільярди доларів щороку.

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У жовтні минулого року генеральний директор Microsoft Сатья Наделла заявив, що угода між Apple і Google унеможливила конкуренцію таких пошукових систем, як Bing. Свого часу Microsoft хотіла, щоб Apple купила Bing, але компанія з Купертіно не була зацікавлена ​​в цьому.

Microsoft звинуватила Google, але представник Apple Едді Кью сказав, що Apple була стурбована тим, що Bing не може конкурувати за якістю і можливостями. Кью заявив, що Apple використовує Google як пошукову систему за умовчанням на iPhone, тому що Apple «завжди вважала його найкращим».

Google є пошуковою системою за замовчуванням на пристроях Apple у більшості країн, але користувачі можуть вибрати альтернативи Yahoo, Bing, DuckDuckGo, Ecosia і Яндекс. Для зміни пошукової системи необхідно відкрити налаштування Safari.

Якщо Google програє антимонопольний позов, угоду між Apple та Google може бути розірвано. Заключні аргументи очікуються у четвер та п’ятницю, а рішення судді буде винесено пізніше у 2024 році.

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