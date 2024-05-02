У 2022 році Google заплатила Apple $20 млрд, щоб залишитися пошуковою системою за умовчанням — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У 2022 році Google заплатила Apple $20 млрд, щоб залишитися пошуковою системою за умовчанням

Технології&Авто
27
У 2022 році Google заплатила Apple $20 млрд, щоб залишитися пошуковою системою за умовчанням
У 2022 році Google заплатила Apple $20 млрд, щоб залишитися пошуковою системою за умовчанням
У 2022 році Google заплатила Apple $20 млрд, щоб стати пошуковою системою за замовчуванням для Safari на iPhone, iPad і Mac.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Ця інформація була розкрита у судових документах, які Google надала в рамках антимонопольного спору з Міністерством юстиції США.
Читайте також
Мін'юст звинуватив Google у монополії на пошук, і в судовому процесі проти компанії основна увага приділяється угоді з Apple. У листопаді в документах позову вказувалося, що Google виплачує 36% від загального доходу, який отримується від пошуку в Safari, а тепер з’ясувалося, що ця сума дорівнює $20 млрд.
Google є пошуковою системою за замовчуванням на пристроях Apple з 2002 року, хоча угода неодноразово переглядалася. Apple та Google намагалися не розголошувати умови угоди під час судового розгляду і до нього, але давно відомо, що Google платить Apple мільярди доларів щороку.
Читайте також
У жовтні минулого року генеральний директор Microsoft Сатья Наделла заявив, що угода між Apple і Google унеможливила конкуренцію таких пошукових систем, як Bing. Свого часу Microsoft хотіла, щоб Apple купила Bing, але компанія з Купертіно не була зацікавлена ​​в цьому.
Microsoft звинуватила Google, але представник Apple Едді Кью сказав, що Apple була стурбована тим, що Bing не може конкурувати за якістю і можливостями. Кью заявив, що Apple використовує Google як пошукову систему за умовчанням на iPhone, тому що Apple «завжди вважала його найкращим».
Читайте також
Google є пошуковою системою за замовчуванням на пристроях Apple у більшості країн, але користувачі можуть вибрати альтернативи Yahoo, Bing, DuckDuckGo, Ecosia і Яндекс. Для зміни пошукової системи необхідно відкрити налаштування Safari.
Якщо Google програє антимонопольний позов, угоду між Apple та Google може бути розірвано. Заключні аргументи очікуються у четвер та п’ятницю, а рішення судді буде винесено пізніше у 2024 році.
За матеріалами:
iTechua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.