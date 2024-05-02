Оновлена ШІ-модель від Google Gemini розширюється на нові мови та країни, зокрема на Україну — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Оновлена ШІ-модель від Google Gemini розширюється на нові мови та країни, зокрема на Україну

Технології&Авто
13
Оновлена ШІ-модель від Google Gemini розширюється на нові мови та країни, зокрема на Україну
Оновлена ШІ-модель від Google Gemini розширюється на нові мови та країни, зокрема на Україну
Google анонсував чергові оновлення функції Gemini, які стосуються написання текстів, планування, навчання та багато іншого на мобільних пристроях у більшій кількості мов і країн.
Наразі за допомогою Gemini через мобільний телефон можна використовувати текст, голос або зображення для отримання допомоги. Зокрема, достатньо сфотографувати пробите колесо та попросити інструкції з ремонту або отримати допомогу в написанні листа подяки.
Читайте також
«Це важливий перший крок у створенні справжнього помічника на базі штучного інтелекту — такого, що розмовляє, мультимодальний і корисний», — повідомили в Google.
Щоб скористатися Gemini на Android, потрібно активувати Google Асистент на своєму телефоні:
  • натиснути кнопку живлення,
  • провести пальцем по куту на деяких телефонах,
  • сказати «Hey Google» тощо,
  • прийняти запрошення спробувати Gemini.
Це забезпечить доступ до Gemini та контекстну довідку прямо на екрані телефону. В Україні ця функція поки що доступна англійською мовою для голосових запитів, проте українською можна вводити запити текстом.
Читайте також
Доступ до Gemini для iOS компанія планує зробити прямо з додатка Google протягом наступних кількох тижнів. Для цього потрібно буде:
  • торкнутися перемикача Gemini,
  • поспілкуватися з Gemini.
Поки ця функція працює в Україні, якщо в iOS обрано англійську мову у розділі «Мова та регіон».
Крім того, компанія розширює доступність функції Extensions (Розширення) для всіх мов і країн, які Gemini зараз підтримує, включно з українською.
За матеріалами:
dev.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.