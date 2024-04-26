Материнська компанія Google оголосила про перші в історії виплати дивідендів — Finance.ua

Материнська компанія Google оголосила про перші в історії виплати дивідендів Сьогодні 23:24 — Фондовий ринок

Материнська компанія Google оголосила про перші в історії виплати дивідендів

Американський технологічний гігант Alphabet, який є материнською компанією Google, оголосив про перші свої в історії виплати дивідендів і викуп акцій на 70 млрд дол.

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Alphabet у першому кварталі 2024 року отримала виторг у розмірі 80,54 млрд дол., що на понад 10 млрд дол. більше, ніж за аналогічний період попереднього року (69,8 млрд дол.).

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Крім того, чистий прибуток компанії зріс до 23,66 млрд дол. проти 15,05 млрд дол. минулого року. У розрахунку на одну акцію він становить 1,89 дол.

Також Alphabet оголосила про плани виплатити квартальні дивіденди в розмірі 20 центів на акцію і схвалила додатковий викупу своїх акцій класів, А та С на суму до 70 млрд дол. Виплата дивідендів планується на 17 червня.

Як зазначає Reuters, зростання акцій Alphabet майже на 16% після публікації звіту призвело до збільшення вартості акцій Alphabet приблизно на 300 мільярдів доларів до понад 2 трильйонів доларів.

Економічна Правда За матеріалами:

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