Аналітики назвали причини падіння Bitcoin нижче $60 000 — Finance.ua
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Аналітики назвали причини падіння Bitcoin нижче $60 000

Криптовалюта
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Аналітики назвали причини падіння Bitcoin нижче $60 000
Аналітики назвали причини падіння Bitcoin нижче $60 000
Флагман криптовалютного ринку пережив короткочасне падіння нижче $60 000 після новини про те, що Ізраїль завдав ракетних ударів у відповідь по Ірану. ABC News процитував високопоставленого американського чиновника, який підтвердив ці удари.
Ізраїльські ракетні удари стали відповіддю на іранську атаку минулої суботи, коли Іран запустив понад 300 безпілотників і ракет по цілях в Ізраїлі. Ізраїльські офіційні особи заявляють, що всі вони, за винятком кількох, були успішно перехоплені Ізраїлем і його союзниками, в тому числі США.
Останні події в ізраїльсько-іранському конфлікті спричинили короткочасне падіння вартості Bitcoin. Однак на момент написання новини ВТС відновився і зараз торгується на рівні $62 068.

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Друга за величиною криптовалюта також пережила короткочасне падіння вартості, досягнувши позначки в $2876. Втім, як і Bitcoin, ETH відновився і зараз торгується на рівні $3 000.
Конфлікт на Близькому Сході між Іраном та Ізраїлем істотно впливає на криптовалютний ринок. Так 16 квітня ринок цифрових активів демонстрував обережне зростання. Криптовалютні експерти з СoinMarketCар тоді припустили, що відродження галузі відбувається на тлі зниження рівня ескалації конфлікту.
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Курс криптовалют до долара

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