Розробники представили найменші у світі біонічні БПЛА, розміром всього 22 см — Finance.ua

Розробники представили найменші у світі біонічні БПЛА, розміром всього 22 см Сьогодні 23:05 — Технології&Авто

Компанія Festo, відома розробками в галузі біоміметичної робототехніки, представила на виставці Hannover Messe 2024 свою нову розробку — BionicBee. Цей крихітний безпілотник у формі бджоли став не лише найменшим літаючим роботом Festo на сьогодні, а й першим, здатним до групового польоту.

Розміром всього 22 см завдовжки, з розмахом крил 24 см і вагою 34 грами, BionicBee не здається небезпечним. Втім, рій таких «бджіл» може становити загрозу.

Секрет групового польоту криється в широкосмугових датчиках, встановлених на двох рівнях кімнати. Сигнали від них дозволяють кожній бджолі визначати своє місце в просторі. Центральний комп’ютер прораховує безпечні траєкторії для всього рою, за винятком ризику зіткнень.

Компактна конструкція BionicBee була розроблена за допомогою генеративного дизайну — методу, при якому спеціальне програмне забезпечення створює оптимальну легку, але міцну конструкцію з мінімальної кількості матеріалів.

Кожен робот збирається вручну, тому не виключені невеликі відмінності, що впливають на польотні характеристики. Festo оснастила BionicBee системою автокалібрування, яка під час тестового польоту виявляє відхилення та коригує керуючі алгоритми під конкретний екземпляр.

noworries За матеріалами:

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