Нацбанк розширить функціонал Системи BankID НБУ — Finance.ua

Нацбанк розширить функціонал Системи BankID НБУ Сьогодні 12:12 — Фінтех і Картки

Нацбанк розширить функціонал Системи BankID НБУ

Серед українців зростає попит на використання Системи BankID НБУ.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Статистика за перший квартал 2024

У І кварталі 2024 року загальна кількість успішних електронних ідентифікацій, які були здійснені з використанням Системи BankID НБУ, становила 16,1 млн, що на 16% більше, ніж у IV кварталі 2023 року.

«Наразі це найбільша кількість успішних ідентифікацій за квартальний період з початку роботи системи», — зазначили в Нацбанку.

Інфографіка: НБУ

Кількість учасників системи

Упродовж I кварталу 2024 року до системи підключено вісім нових абонентів — надавачів послуг. Йдеться про небанківські фінансові установи, які працюють у сфері онлайн-кредитування.

Тож наразі Система BankID НБУ налічує 142 учасники: 38 банків-ідентифікаторів та 104 абоненти — надавачі послуг.

Новий функціонал

«Ми працюємо над упровадженням нового функціоналу — автоматизованою процедурою розгляду спорів, що буде доступною в особистому кабінеті абонента. Це має суттєво спростити взаємодію між комерційними абонентами в частині оскарження електронних ідентифікацій. Діалог між надавачем послуг і банком-ідентифікатором відбуватиметься в зручному електронному середовищі», — сказала заступник директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку Ольга Василєва.

Нагадаємо, Національний банк і Міністерство цифрової трансформації України запустили спільний проєкт, який значно спростить обмін документами між банками, їхніми клієнтами та держателями державних реєстрів.

Ідеться про комплексне передавання копій електронних документів та/або окремих даних, що містяться в них, сформованих за допомогою застосунку Дія (тобто «комплексний шеринг»).

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