Нацбанк розширить функціонал Системи BankID НБУ — Finance.ua

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Нацбанк розширить функціонал Системи BankID НБУ

Фінтех і Картки
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Нацбанк розширить функціонал Системи BankID НБУ
Нацбанк розширить функціонал Системи BankID НБУ
Серед українців зростає попит на використання Системи BankID НБУ.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Статистика за перший квартал 2024

У І кварталі 2024 року загальна кількість успішних електронних ідентифікацій, які були здійснені з використанням Системи BankID НБУ, становила 16,1 млн, що на 16% більше, ніж у IV кварталі 2023 року.
«Наразі це найбільша кількість успішних ідентифікацій за квартальний період з початку роботи системи», — зазначили в Нацбанку.
Інфографіка: НБУ
Інфографіка: НБУ

Кількість учасників системи

Упродовж I кварталу 2024 року до системи підключено вісім нових абонентів — надавачів послуг. Йдеться про небанківські фінансові установи, які працюють у сфері онлайн-кредитування.
Тож наразі Система BankID НБУ налічує 142 учасники: 38 банків-ідентифікаторів та 104 абоненти — надавачі послуг.

Новий функціонал

«Ми працюємо над упровадженням нового функціоналу — автоматизованою процедурою розгляду спорів, що буде доступною в особистому кабінеті абонента. Це має суттєво спростити взаємодію між комерційними абонентами в частині оскарження електронних ідентифікацій. Діалог між надавачем послуг і банком-ідентифікатором відбуватиметься в зручному електронному середовищі», — сказала заступник директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку Ольга Василєва.
Нагадаємо, Національний банк і Міністерство цифрової трансформації України запустили спільний проєкт, який значно спростить обмін документами між банками, їхніми клієнтами та держателями державних реєстрів.
Ідеться про комплексне передавання копій електронних документів та/або окремих даних, що містяться в них, сформованих за допомогою застосунку Дія (тобто «комплексний шеринг»).
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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