Який курс долара до гривні очікують банки та фінансові аналітики — Finance.ua

Який курс долара до гривні очікують банки та фінансові аналітики Сьогодні 10:04 — Валюта

Який курс долара до гривні очікують банки та фінансові аналітики

Національний банк констатував погіршення курсових очікувань основних стейкхолдерів на наступні 12 місяців.

Про це йдеться в кон’юнктурних опитуваннях, які проводить НБУ.

У квітні курсові очікування банків щодо курсу на наступні 12 місяців послабились до 41,69 грн/$ з 41,31 грн/$ в січні 2024-го.

Курсові очікування фінансових аналітиків погіршилися з 41,13 грн/$ в березні до 41,81 грн/$ в квітні.

Курсові очікування домогосподарств останній раз фіксувалися в березні (39,8 грн/$), а підприємств — в лютому (40,44 грн/$).

Дійсно, середнє очікуване бізнесом значення обмінного курсу через 12 місяців в I кварталі погіршилося до 40,44 грн/$ з рівня 40,06 грн/$ в ІV кварталі 2023-го.

Довідка Finance.ua:

Міжнародний валютний фонд розрахував прогноз курсу гривні до долара США в Україні до 2029 року.

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме

2024 рік — 41,0 грн/долар;

2025 рік — 45,8 грн/долар;

2026 рік — 48,6 грн/долар;

2027 рік — 50,4 грн/долар;

2028 рік — 52,1 грн/долар;

2029 рік — 54,1 грн/долар.

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