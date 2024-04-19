Який курс долара до гривні очікують банки та фінансові аналітики — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Який курс долара до гривні очікують банки та фінансові аналітики

Валюта
112
Який курс долара до гривні очікують банки та фінансові аналітики
Який курс долара до гривні очікують банки та фінансові аналітики
Національний банк констатував погіршення курсових очікувань основних стейкхолдерів на наступні 12 місяців.
Про це йдеться в кон’юнктурних опитуваннях, які проводить НБУ.
У квітні курсові очікування банків щодо курсу на наступні 12 місяців послабились до 41,69 грн/$ з 41,31 грн/$ в січні 2024-го.
Курсові очікування фінансових аналітиків погіршилися з 41,13 грн/$ в березні до 41,81 грн/$ в квітні.
Який курс долара до гривні очікують банки та фінансові аналітики
Курсові очікування домогосподарств останній раз фіксувалися в березні (39,8 грн/$), а підприємств — в лютому (40,44 грн/$).
Дійсно, середнє очікуване бізнесом значення обмінного курсу через 12 місяців в I кварталі погіршилося до 40,44 грн/$ з рівня 40,06 грн/$ в ІV кварталі 2023-го.

Довідка Finance.ua:

Міжнародний валютний фонд розрахував прогноз курсу гривні до долара США в Україні до 2029 року.
Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:
  • 2024 рік — 41,0 грн/долар;
  • 2025 рік — 45,8 грн/долар;
  • 2026 рік — 48,6 грн/долар;
  • 2027 рік — 50,4 грн/долар;
  • 2028 рік — 52,1 грн/долар;
  • 2029 рік — 54,1 грн/долар.
Бажаєте знати що з курсом? Та чи буде долар дорожчати? Finance.ua запускає безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події.

Підписатися на розсилку💸

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.