Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Цього тижня валютний ринок залишатиметься стабільним, а коливання курсу обмежаться діапазоном 0,5−1,5%.

Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

Офіційний курс за період 18−22 серпня коливався у вузькому діапазоні, без різких стрибків. Короткострокові коливання були невеликі, а загальна зміна не перевищує 0,3% — ринок був відносно врівноваженим: ніяких сильних шоків або панічних рухів не зафіксовано.

Офіційний курс минулого тижня був таким:

18 серпня — 41,3401 грн/$;

19 серпня — 41,2589 грн/$;

20 серпня — 41,3557 грн/$;

21 серпня — 41,3782 грн/$;

22 серпня — 41,2185 грн/$.

Готівковий ринок

Курс у касах банків протягом тижня залишався відносно стабільним із незначними змінами:

у понеділок він коливався в межах 41,05−41,57 грн/$;

у вівторок та середу був на позначках 41,07−41,58 грн/$;

а в четвер та п’ятницю опустився до 41,01−41,52 грн/$.

Тиждень пройшов під знаком низхідного дрейфу наприкінці кінці тижня, без різких стрибків.

Міжбанк

Міжбанк тижнем 18−22 серпня пройшов хвилеподібно — спостерігався спад гривні на старті, укріплення в середині тижня і різке ослаблення в п’ятницю.

Тиждень стартував з незначного послаблення національної валюти з 41,28 грн/$ до 41,33 грн/$, минаючи пікові значення 41,21 грн/$ і 41,34 грн протягом понеділка. Вівторок продовжив тенденцію — гривня ослабла на 2 копійки: з 41,32 грн/$ вранці та 41,34 грн/$ ввечері, минаючи максимальну позначку 41,39 грн/$ в середині дня. У середу та четвер гривня укріплювалася на 12 копійок протягом дня: у середу день стартував з 41,37 грн/$, протягом дня котирування піднімалися до 41,43 грн/$, а день завершився на мінімумі дня — 41,25 грн/$. Четвер показав таку саму тенденцію, лише стартував з інших рівнів котирувань: початок дня — 41,3 грн/$, кінець дня — 41,18 грн/$. У п’ятницю на міжбанківському ринку гривня здалася — за день долар подорожчав на 16 копійок: з 41,2 грн/$ до 41,36 грн/$.

«Тиждень пройшов у межах флету з низько-середньою волатильністю, але з помітними внутрішньоденними розворотами — рухи зумовлені тимчасовими потребами ліквідності. У загальному тиждень дав невелике ослаблення гривні — 8 копійок», — зазначила Золотько.

Протягом 18−22 серпня Національний банк продав $551,12 млн, що 9% менше порівняно з тижнем раніше, та продовжує тенденцію загального щотижневого зменшення валютних інтервенцій у серпні цього року.

Прогноз на цей тиждень

«Наприкінці серпня — на початку вересня гривня, ймовірно, залишиться відносно стабільною та коливатиметься у вузькому діапазоні за умови збереження поточної кон’юнктури. Підтримку курсу забезпечують зважена монетарна політика НБУ — облікова ставка 15,5%, значні міжнародні резерви, що на кінець липня складали близько $43,0 млрд, регулярні зовнішні надходження і експортна виручка, які поповнюють пропозицію валюти», — прогнозує експертка.

Попит населення помірний, бізнес готується до осінніх закупівель, тож різниця між міжбанком і готівкою повинна залишитися невеликою.

Водночас ризики та невизначеність, пов’язані з воєнною ситуацією в Україні та глобальними економічними умовами, є незмінними: затримки міжнародної допомоги або геополітичні загострення можуть посилити тиск на курс, а тому НБУ може коригувати обсяги інтервенцій для врівноваження попиту й пропозиції.

Загалом за відсутності істотних зовнішніх шоків очікується спокійний ринок із вузькими рухами зі зміною поточного курсу у межах 0,5−1,5%,.

