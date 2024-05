Tesla, Marathon, Nexon та інші: у яких корпорацій найбільше біткоїнів — Finance.ua

Tesla, Marathon, Nexon та інші: у яких корпорацій найбільше біткоїнів 03.05.2024, 00:08 — Криптовалюта

Tesla, Marathon, Nexon та інші: у яких корпорацій найбільше біткоїнів

Чимало світових компаній публічно торгують криптовалютою. Серед них, зокрема, компанія Tesla Ілона Маска. При цьому лідером «рейтингу» за кількістю біткоїнів є компанія MicroStrategy, яка займається корпоративним програмним забезпеченням.

Експерти назвали компанії, в яких найбільше біткоїнів.

MicroStrategy (MSTR). Це компанія, яка спеціалізується на наданні аналітичних і програмних рішень для бізнесу. Слід зазначити, що за даними CoinGecko Як передає whitebit, на першому місці(MSTR). Це компанія, яка спеціалізується на наданні аналітичних і програмних рішень для бізнесу. Слід зазначити, що за даними CoinGecko компанія володіє приблизно 174 530 біткоїнами. Використовує біткоїн MicroStrategy (MSTR) з 2020 року в якості основного резервного активу.

Також у цей топ входить Tesla. Компанія Ілона Маска одна з перших оголосила про інвестиції в біткоїн. Зокрема, в лютому 2021 року Tesla заявила про придбання біткоїнів на 1,5 мільярда доларів.

Hut 8 Mining Corp (HUT). За даними даними CoinGecko, має близько 9,366 біткоїнів. Це канадська компанія, що спеціалізується на майнінгу біткоїна та інших криптовалют. Відомо, що компанія управляє кількома великими центрами обробки даних, розташованими в Канаді.

Marathon Digital Holdings має приблизно 14 025 має приблизно 14 025 BTC . Це компанія, яка займається безпосередньо майнингом. Компанія працює в США ще з 2020 року.

Galaxy Digital Holdings володіє приблизно 8100. Це фінансова компанія, яка спеціалізується на цифрових активах, блокчейн-технологіях та інвестиціях у криптовалютні проєкти. Компанія інвестує в біткоїн та інші криптовалюти. Також Galaxy Digital Holdings вкладає кошти в стартапи, які спрямовані на інноваційні рішення у сфері блокчейну.

Також серед власників біткоїнів є такі компанії: Riot Platforms, Hive Blockchain, CleanSpark Inc, NEXON Co Ltd, і Exodus Movement Inc.

