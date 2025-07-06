Хакери вже вкрали криптовалют більше, ніж за весь 2024 рік — Finance.ua
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Хакери вже вкрали криптовалют більше, ніж за весь 2024 рік

Криптовалюта
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Хакери вже вкрали криптовалют більше, ніж за весь 2024 рік
Хакери вже вкрали криптовалют більше, ніж за весь 2024 рік
Нове дослідження показало, що лише за першу половину 2025 року хакери вкрали криптовалюти на понад $2,1 млрд в результаті щонайменше 75 атак та експлойтів. Це перевищило попередній антирекорд, встановленого у 2022 році, приблизно на 10% і майже дорівнює загальній сумі, викраденій за весь 2024 рік.
Про це повідомляє TRM.
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Найбільший криптовалютний злам в історії стався у результаті атаки на велику біржу Bybit у лютому, коли хакери Північної Кореї вкрали $1,5 млрд. Цей інцидент склав майже 70% від загальних втрат.
Але й інші атаки за січень, квітень, травень та червень загалом призвели до втрати $100 млн.
Групи, пов’язані з КНДР, відповідальні за $1,6 млрд втрат від загальної суми, викраденої в першій половині 2025 року.
Хакери вже вкрали криптовалют більше, ніж за весь 2024 рік
Злам найбільшої криптобіржі Ірану Nobitex 18 червня 2025 року на понад $90 млн групою хактивістів Gonjeshke Darande (також відомою як Predatory Sparrow), яка, за повідомленнями, пов’язана з Ізраїлем, свідчить, що інші держави можуть все частіше використовувати криптохаки для геополітичних цілей.
Представники Gonjeshke Darande заявили, що атакували біржу через її допомогу іранському режиму обходити міжнародні санкції та фінансувати незаконну діяльність.
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Зловмисники переказали викрадені кошти на адреси без відповідних приватних ключів, що вказує на те, що вони не мають наміру чи можливості отримати доступ до цих коштів.
Загалом, понад 80% викрадених коштів у першій половині 2025 року були результатом атак на інфраструктуру (крадіжка приватних ключів та сід-фраз, а також компрометація фронтенд-коду).
Експлойти протоколів склали ще 12%, що підкреслює вразливості в смартконтрактах DeFi або основній логіці протоколів.
За матеріалами:
ITC.ua
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