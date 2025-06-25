Аналітики назвали нинішню фазу біткоїна «тихою консолідацією» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Аналітики назвали нинішню фазу біткоїна «тихою консолідацією»

Криптовалюта
26
Аналітики назвали нинішню фазу біткоїна «тихою консолідацією»
Аналітики назвали нинішню фазу біткоїна «тихою консолідацією»
Криптоаналітики CryptoQuant заявили, що біткоїн перебуває у фазі «тихої консолідації», незважаючи на нещодавнє падіння ціни до $98 000 та зростання побоювань щодо потенційної фігури «подвійна вершина».
За словами експертів, після просідання курс уже повернувся до понад $100 000, а ончейн-дані не вказують на суттєві сигнали перегріву ринку.
Ключовий індикатор — 30-денне ковзне середнє бінарний CDD, який відображає активність довгострокових власників, залишається на рівні близько 0,6, нижче критичного рівня 0,8, що зазвичай передує глибоким корекціям.
Аналітики назвали нинішню фазу біткоїна «тихою консолідацією»
«Цього разу показник досяг піку біля 0,6 і почав знижуватись, що свідчить про відсутність перегріву. Довгострокові інвестори не поспішають фіксувати прибуток», — зазначили у CryptoQuant.
На думку аналітиків, поточна ситуація не є сигналом завершення бичачого ринку. Навпаки — історично сильні прориви відбуваються тоді, коли загальний настрій приглушений, а інтерес до ринку падає. Це може свідчити, що наступна хвиля зростання лише готується.
Читайте також
Також очікується, що біткоїн може пройти через етап подальшої консолідації — або за часом, або за ціною — перед новим імпульсом вгору.
«Ми, ймовірно, спостерігаємо черговий етап сходинкоподібного руху, де після періоду спокою слідує новий стрибок», — підсумовали в CryptoQuant.
Нагадаємо, у ніч на 24 червня 2025 року курс біткоїна відзначився зростанням на тлі мирних заяв Трампа. У моменті ціна активу пробила рівень у $106 000, згідно з TradingView. А на момент написання новини ціна BTC становить $105 361.
Аналітики назвали нинішню фазу біткоїна «тихою консолідацією»
InvestMarket від «Мінфін» — ваш онлайн-навігатор серед сотень інвестиційних пропозицій. Обирайте та порівнюйте проєкти в зручному сервісі.
За матеріалами:
incrypted
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems