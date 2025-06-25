Аналітики назвали нинішню фазу біткоїна «тихою консолідацією» — Finance.ua

Аналітики назвали нинішню фазу біткоїна «тихою консолідацією» 25.06.2025, 01:31 — Криптовалюта

Аналітики назвали нинішню фазу біткоїна «тихою консолідацією»

Криптоаналітики CryptoQuant заявили , що біткоїн перебуває у фазі «тихої консолідації», незважаючи на нещодавнє падіння ціни до $98 000 та зростання побоювань щодо потенційної фігури «подвійна вершина».

За словами експертів, після просідання курс уже повернувся до понад $100 000, а ончейн-дані не вказують на суттєві сигнали перегріву ринку.

Ключовий індикатор — 30-денне ковзне середнє бінарний CDD, який відображає активність довгострокових власників, залишається на рівні близько 0,6, нижче критичного рівня 0,8, що зазвичай передує глибоким корекціям.

«Цього разу показник досяг піку біля 0,6 і почав знижуватись, що свідчить про відсутність перегріву. Довгострокові інвестори не поспішають фіксувати прибуток», — зазначили у CryptoQuant.

На думку аналітиків, поточна ситуація не є сигналом завершення бичачого ринку. Навпаки — історично сильні прориви відбуваються тоді, коли загальний настрій приглушений, а інтерес до ринку падає. Це може свідчити, що наступна хвиля зростання лише готується.

Також очікується, що біткоїн може пройти через етап подальшої консолідації — або за часом, або за ціною — перед новим імпульсом вгору.

«Ми, ймовірно, спостерігаємо черговий етап сходинкоподібного руху, де після періоду спокою слідує новий стрибок», — підсумовали в CryptoQuant.

Нагадаємо, у ніч на 24 червня 2025 року курс біткоїна відзначився зростанням на тлі мирних заяв Трампа. У моменті ціна активу пробила рівень у $106 000, згідно з TradingView. А на момент написання новини ціна BTC становить $105 361.

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