Біткоїн досягне $200 000 до кінця 2025 року — криптостратег Сьогодні 03:54 — Криптовалюта

Біткоїн досягне $200 000 до кінця 2025 року — криптостратег

Свіжі дані щодо інфляції у США створили підґрунтя для нового зростання біткоїна — з потенціалом досягнення $200 000 до кінця 2025 року.

Таку оцінку Таку оцінку озвучив стратег з криптодосліджень компанії 21Shares Метт Мена в коментарі для CoinDesk.

За його словами, низький приріст індексу споживчих цін (CPI) за травень усього на 0,1% (при прогнозі 0,2%) може стати каталізатором для зміни політики Федеральної резервної системи США.

На момент публікації новини ціна біткоїна становила $108 440, і, за оцінкою Мени, якщо криптовалюта впевнено прорве діапазон $105 000-$110 000, слід очікувати швидкого руху до $120 000 ще цього літа. Ба більше, новий інфляційний звіт підвищує ймовірність досягнення річної цілі в $138 500 вже до кінця літа, а не грудня. Якщо поточна динаміка збережеться, то позначка $200 000 може стати реальною ще до завершення року.

Очікування ринку також змістилися: інвестори вже закладають ймовірність двох зниженнь облікової ставки ФРС у 2025 році. Ймовірність першого зниження у вересні оцінюється понад 70%, а друге цілком закладене в ціни на жовтень. Все це сприяє поліпшенню макроекономічної картини для криптовалют, особливо на тлі зростання інституційного попиту.

Окрім макроекономіки, на користь флагмана крипторинку також грають інші чинники: активне впровадження цифрових активів на рівні держав (наприклад, стратегічні резерви BTC ), очікуване ухвалення законодавства щодо стейблкоїнів у США, а також нові надходження до біржових фондів (ETF), які інвестують у біткоїн. Мена наголошує, що це середовище ідеально підходить для того, щоб біткоїн утвердився як повноцінний фінансовий інструмент в глобальних портфелях.

У підсумку, сприятливе поєднання помірної інфляції, очікувань щодо зниження ставок і системного прийняття біткоїна серед держав і установ може прискорити зростання ціни криптовалюти до нових рекордних рівнів вже найближчим часом.

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