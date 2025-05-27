Через 20 років корпорації утримуватимуть 50% всіх біткоїнів у світі — прогноз — Finance.ua
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Через 20 років корпорації утримуватимуть 50% всіх біткоїнів у світі — прогноз

Криптовалюта
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Через 20 років корпорації утримуватимуть 50% всіх біткоїнів у світі — прогноз
Через 20 років корпорації утримуватимуть 50% всіх біткоїнів у світі — прогноз
До 2045 року корпоративні гравці можуть накопичити до 50% всього обсягу біткоїнів у світі — про це заявив аналітик компанії Moon Inc. Джесс Маєрс.
Йдеться про приблизно 10,5 млн монет із загальної емісії у 21 млн BTC.
Такий сценарій, на думку експерта, є наслідком поступового відтоку капіталу зі звичних фіатних інструментів до активів, які краще зберігають вартість — зокрема, до золота та біткоїна.
Маєрс зазначив, що світовий ринок активів оцінюється приблизно в $1000 трлн, і наразі лише 0,2% цієї суми припадає на біткоїн. Проте дедалі більше інституцій шукають захист від інфляції, і біткоїн поступово інтегрується в структури корпоративних скарбниць, особливо там, де прямі інвестиції в криптовалюти наразі обмежені чинними регуляціями.
Через 20 років корпорації утримуватимуть 50% всіх біткоїнів у світі — прогноз
Очікується, що лідерство у корпоративному накопиченні BTC збереже компанія MicroStrategy, заснована Майклом Сейлором. За оцінками Майєрса, до 2045 року вона володітиме половиною від усіх корпоративних запасів BTC — тобто близько 5,25 млн монет загальною вартістю $140 трлн. Це потенційно зробить MicroStrategy найдорожчою компанією в історії.
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На сьогодні MicroStrategy вже накопичила 576 230 BTC на суму близько $62,7 млрд, згідно з даними сервісу BitcoinTreasuries. Аналітики також зазначають, що тенденція до накопичення біткоїна компаніями посилюється: до 2029 року загальний обсяг корпоративних резервів BTC може сягнути $330 млрд — такий прогноз раніше озвучили у Bernstein.
Ці оцінки вказують на суттєву зміну структури власності біткоїна в майбутньому. Якщо інституційний попит зростатиме такими темпами, то саме великі компанії, а не індивідуальні інвестори, контролюватимуть більшість доступного обсягу BTC. Це може суттєво вплинути як на ліквідність, так і на динаміку ціноутворення на ринку криптовалют.
За матеріалами:
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