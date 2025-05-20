Аналітик попередив про завершення шалених темпів зростання BTC — Finance.ua

Аналітик попередив про завершення шалених темпів зростання BTC Сьогодні 21:34 — Криптовалюта

Аналітик попередив про завершення шалених темпів зростання BTC

Ончейн-аналітик Віллі Ву застеріг від ілюзій про нескінченне зростання першої криптовалюти.

«Люди думають, що біткоїн — це чарівний єдиноріг, який летить на місячних променях до нескінченності. Але насправді, з 2020 року, коли у гру увійшли корпорації та держави, річні темпи зростання (CAGR) впали з понад 100% до 30−40%, і продовжують знижуватись», — пояснив він.

People think BTC is like a magical unicorn that climbs to infinity on moonbeams. Here's the actual CAGR chart. We are well past the 2017 year where we'd see many 100s of percent growth.



Now look at 2020, that was the year BTC got institutionalised, corporations and sovereigns… pic.twitter.com/hcGAGZXkU5 — Willy Woo (@woonomic) May 18, 2025

Ву переконаний, що як найновіший макроактив за останні 150 років, біткоїн продовжуватиме поглинати капітал, поки не досягне своєї рівноваги.

Також Ву відмітив можливість ще «15−20 років насолоджуватись подорожжю», адже майже жоден публічно доступний інвестиційний продукт не може зрівнятися з довгостроковою продуктивністю біткоїна, навіть якщо його середньорічний темп зростання продовжує знижуватися.

На його думку, у довгостроковій перспективі перша криптовалюта «оселиться» у діапазоні 8% річного зростання, що відповідає макроекономічним параметрам — 5% грошової емісії та 3% світового ВВП.

Нагадаємо, що генеральний директор CryptoQuant Кі Янг Чжу вважає, що біткоїн уже сьогодні демонструє дефляційні властивості, оскільки компанія Strategy скуповує його швидше, ніж його добувають.

Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.

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