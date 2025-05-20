Аналітик попередив про завершення шалених темпів зростання BTC — Finance.ua

Аналітик попередив про завершення шалених темпів зростання BTC
Ончейн-аналітик Віллі Ву застеріг від ілюзій про нескінченне зростання першої криптовалюти.
«Люди думають, що біткоїн — це чарівний єдиноріг, який летить на місячних променях до нескінченності. Але насправді, з 2020 року, коли у гру увійшли корпорації та держави, річні темпи зростання (CAGR) впали з понад 100% до 30−40%, і продовжують знижуватись», — пояснив він.
People think BTC is like a magical unicorn that climbs to infinity on moonbeams. Here's the actual CAGR chart. We are well past the 2017 year where we'd see many 100s of percent growth.— Willy Woo (@woonomic) May 18, 2025
Now look at 2020, that was the year BTC got institutionalised, corporations and sovereigns… pic.twitter.com/hcGAGZXkU5
Ву переконаний, що як найновіший макроактив за останні 150 років, біткоїн продовжуватиме поглинати капітал, поки не досягне своєї рівноваги.
Також Ву відмітив можливість ще «15−20 років насолоджуватись подорожжю», адже майже жоден публічно доступний інвестиційний продукт не може зрівнятися з довгостроковою продуктивністю біткоїна, навіть якщо його середньорічний темп зростання продовжує знижуватися.
На його думку, у довгостроковій перспективі перша криптовалюта «оселиться» у діапазоні 8% річного зростання, що відповідає макроекономічним параметрам — 5% грошової емісії та 3% світового ВВП.
Нагадаємо, що генеральний директор CryptoQuant Кі Янг Чжу вважає, що біткоїн уже сьогодні демонструє дефляційні властивості, оскільки компанія Strategy скуповує його швидше, ніж його добувають.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
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