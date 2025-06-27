Закон про криптовалюти потрібний, але ухвалювати його слід не поспіхом — голова НКЦПФР Сьогодні 03:18 — Криптовалюта

Закон про криптовалюти потрібний, але ухвалювати його слід не поспіхом — голова НКЦПФР

Легалізувати й оподаткувати криптоактиви в Україні потрібно, але для цього мають працювати дієві закони.

Про це розповів голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов.

Законопроєкт враховує стан української економіки в умовах війни. Хоча, зрозуміло, що не всі гравці українського крипторинку можуть відповідати тим самим вимогам, що діють у мирних країнах ЄС, зауважив Магомедов.

«Саме тому багато положень, зокрема штрафи чи вимоги до капіталу, зменшено до мінімуму або їхню дію відтерміновано. Закон має чітко виражений євроінтеграційний характер — це треба розуміти. І його подальший рух обов’язково передбачатиме експертизу відповідного комітету. Комісія не є суб’єктом законодавчої ініціативи. Що ми можемо зробити? Ми можемо підготувати текст, який вважаємо правильним з погляду регулювання, — це ми і зробили. Тепер депутати мають провести його через всі ланки законотворчого процесу», — наголосив голова НКЦПФР.

Як розповів Магомедов, міжнародні партнери кажуть, що ліпше ухвалити чіткий гарний закон пізніше, ніж абищо зараз. Документ має бути докладно опрацьований із погляду того, щоб не створити дір у регуляції. На цьому ж наполягає і Національний банк. НКЦПФР зі свого боку не суперечить цій тезі, зауважив Магомедов.

Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку передала до Верховної Ради свої зауваження та пропозиції до законопроєкту № 10225-д, що стосується регулювання ринку віртуальних активів. Усього документ містить 80 пунктів.

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